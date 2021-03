O Βρετανικός Τύπος «υμνεί» την Ελλάδα προτρέποντας τους Βρετανούς να επιλέξουν τη χώρα μας

Newsroom eleftherostypos.gr

Ύμνους στην Ελλάδα, επεφύλαξε για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο ο έντυπος και ηλεκτρονικός βρετανικός Τύπος, εκφράζοντας αισιοδοξία για το άνοιγμα της ελληνικής τουριστικής αγοράς μετά και τις πρόσφατες σχετικές ανακοινώσεις στην ΙΤΒ 2021, του υπουργού Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του ΕΟΤ.

Με την συμβολή της Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Ην. Βασιλείου και Ιρλανδίας, εντυπωσιακά αφιερώματα και ρεπορτάζ στα δημοφιλέστερα ΜΜΕ της Βρετανίας προτρέπουν τους Βρετανούς, να ανακαλύψουν τις άγνωστες ομορφιές της ενδοχώρας, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, και να επιλέξουν τα νησιά μας για ξεχωριστές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Το ταξιδιωτικό περιοδικό στο Ην. Βασίλειο National Geographic Traveller UK, κυκλοφορεί τον Απρίλιο με εξώφυλλο, που φέρει τον πηχυαίο τίτλο «Ελλάδα» και υπότιτλο «Ανακαλύψτε τα θαύματα της ηπειρωτικής Ελλάδας και άθικτες χερσονήσους, αρχαία μνημεία, ζωντανές πόλεις και βουνά βυθισμένα στους μύθους» [Greece. Discover the wonders of the mainland and unspoilt peninsulas, ancient ruins, vibrant cities and mountains steeped in myth]. Στο εσωτερικό φιλοξενεί 18σέλιδο αφιέρωμα στην Ελλάδα με τίτλο «Στην ελληνική ενδοχώρα» και υπότιτλο «Από τα οχυρωμένα κάστρα της Μακεδονίας ως τις γραφικές χερσονήσους της Πελοποννήσου εξερευνούμε τις ιστορίες, τα αξιοθέατα και τις εμπειρίες της ηπειρωτικής Ελλάδας. Αυτή είναι η πολιτιστική πυξίδα της χώρας – ο ήλιος γύρω από τον οποίο έλκονται τα 6.000 νησιά της– έδρα εξαιρετικών κλασικών μνημείων, παγκόσμιου επιπέδου διαδρομών για πεζοπορία, πλούσιας πανίδας, ηλιόλουστων ακτογραμμών και των ζωντανών πόλεων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης».

Το αφιέρωμα αποτελείται από κείμενα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό για τα Ζαγοροχώρια, τη Χαλκιδική, τα οινοποιεία της Νάουσας, το μαντείο των Δελφών, τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, τη Μάνη, τη Μονεμβασιά και τις φάρμες που λειτουργούν και ως χώροι διαμονής. Την ίδια στιγμή, ταξιδιωτικά άρθρα σε τρία από τα σημαντικότερα, έγκριτα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, Telegraph, Times και Ιndependent, προτείνουν ελληνικούς προορισμούς για τις διακοπές των Βρετανών για φέτος, και προβάλλουν τη χώρα μας ως ιδανικό προορισμό για σκι.

Στο μεταξύ η Telegraph επιλέγει 15 ελληνικά νησιά ανάλογα με το προφίλ και τις προτιμήσεις των ταξιδιωτών. Παραλίες: Ζάκυνθος, εντυπωσιακά/απόκοσμα τοπία: Τήνος, Θαλάσσια σπορ: Λευκάδα, νυχτερινή ζωή: Ρόδος, θέα: Σαντορίνη, βίλλες και μοναστήρια: Σκόπελος, παραδοσιακή ζωή: Κάρπαθος, νους και πνεύμα: Σκύρος, ζευγάρια: Σύμη, πεζοπορία: Άνδρος, ηρεμία: Κουφονήσια, φαγητό: Κρήτη, ξενοδοχεία: Μύκονος, ιστορία: Δήλος, οικογένειες: Κέρκυρα.Κ.Χαλκ.

Παράλληλα, εκτενές άρθρο των Times με τίτλο «Times: Anyone for Greek mythology with their apres-ski? προτείνει την Ελλάδα ως προορισμό για σκι https://www.thetimes.co.uk/article/anyone-for-greek-mythology-with-their-apres-ski-lvwdll9rm, ενώ αφιέρωμα σε ιδιαίτερα ελκυστικούς ελληνικούς προορισμούς για το βρετανικό κοινό παρουσιάζεται στον ιστότοπο της βρετανικής εφημερίδας The Independent με τίτλο: Πέντε τρόποι για να σχεδιάσετε την επόμενη ελληνική σας Οδύσσεια και προτείνει:

· Καλύτερος προορισμός για​ hipsters: Μύκονος

· ​Καλύτερος προορισμός για​ οικογένειες : Χαλκιδική

· ​Καλύτερος προορισμός για​ ρομαντικούς: Σαντορίνη

· ​Καλύτερος προορισμός για​ όλα τα γούστα : Κέρκυρα

· ​Καλύτερος προορισμός για​ πολιτισμό : Πελοπόννησος

