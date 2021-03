Συναγερμός στη Νικαράγουα: Ισχυρές εκρήξεις στο ηφαίστειο Σαν Κριστόμπαλ

Newsroom eleftherostypos.gr

Το ηφαίστειο Σαν Κριστόμπαλ, στο βορειοδυτικό τμήμα της Νικαράγουας, μπήκε σε φάση έντονης δραστηριότητας χθες Τρίτη, με αλλεπάλληλες σφοδρές εκρήξεις να εκτοξεύουν τέφρα και τοξικά αέρια, πλήττοντας την πόλη Τσιναντέγα, ανέφεραν οικολόγοι και μια δημοσιογράφος που ζει στην περιοχή.

Στο ηφαίστειο, ο κώνος του οποίου φθάνει τα 1.745 μέτρα ύψος, ακούστηκε ξαφνικά μια πρώτη έκρηξη, προτού αρχίσει να υψώνεται μια στήλη τέφρας και καπνού που ο άνεμος μετέφερε στην Τσιναντέγα, σε απόσταση περίπου 17 χιλιομέτρων από τον κρατήρα, ανέφερε η Κάρολ Αλταμιράνο, δημοσιογράφος η οποία ζει στην πόλη.

Η κοινότητα Γκρέσια και χωριά της περιοχής πλήττονται επίσης, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Κέντρο Χούμπολτ, που δραστηριοποιείται για την προστασία του περιβάλλοντος.

