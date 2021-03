Εκτός Λευκού Οίκου τα σκυλιά του ζεύγους Μπάιντεν λόγω επιθετικής συμπεριφοράς!

Newsroom eleftherostypos.gr

Πίσω στο σπιτάκι: ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έστειλε τους δύο γερμανικούς ποιμενικούς του στο σπίτι του στο Ουίλμινγκτον, στην πολιτεία Ντέλαγουερ, έπειτα από «περιστατικό δαγκώματος» μέλους της ασφάλειας του Λευκού Οίκου, μετέδωσαν χθες Δευτέρα αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο Μέιτζορ, 3 ετών, ο νεαρότερος από τους δύο γερμανικούς ποιμενικούς του προεδρικού ζεύγους, έδειξε επιθετική συμπεριφορά, γαβγίζοντας, ορμώντας, κάνοντας άλματα και πέφτοντας πάνω σε μέλη του προσωπικού και της φρουράς του Λευκού Οίκου, ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο δύο πηγές που δεν κατονόμασε.

Οι πηγές μίλησαν για «περιστατικό δαγκώματος», χωρίς να διευκρινίσουν αν υπήρξε τραυματισμός. Το επεισόδιο θεωρήθηκε αρκετά σοβαρό και τα δύο λυκόσκυλα, ο Μέιτζορ και ο Τσαμπ, 13 ετών, αποφασίστηκε να μεταφερθούν στο σπίτι των Μπάιντεν στο Ουίλμινγκτον την περασμένη εβδομάδα.

Ο Μέιτζορ, που υιοθέτησαν ο Τζο Μπάιντεν και η σύζυγός του Τζιλ τον Νοέμβριο του 2018 ενώ βρισκόταν σε καταφύγιο, έγινε ο πρώτος άλλοτε αδέσποτος ένοικος του Λευκού Οίκου, όπου εγκαταστάθηκε μερικές ημέρες μετά την ορκωμοσία του Δημοκρατικού προέδρου τον Ιανουάριο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε ζώα συντροφιάς στον Λευκό Οίκο.

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν τα δύο λυκόσκυλα θα επιστρέψουν στην προεδρία ή όχι.

