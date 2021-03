«Σείεται» το Μπάκιγχαμ από τις «βόμβες» της Μέγκαν Μαρκλ: «Ανησυχούσαν» για το χρώμα δέρματος του Άρτσι

Newsroom eleftherostypos.gr

«Βόμβες» μεγατόνων πέταξε η Μέγκαν Μαρκλ στην συνέντευξη που παραχώρησε μαζί με τον πρίγκιπα Χάρι στην Οπρα Γουίνφρεϊ.

Μεταξύ άλλων, στη συνέντευξη που θα προκαλέσει μεγάλους κλυδωνισμούς στη μοναρχία, η Μάρκλ κατηγόρησε τη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας πως ανησυχούσε για το πόσο σκούρο θα ήταν το δέρμα του γιου τους, Άρτσι, και πως την ώθησαν στα όρια της αυτοκτονίας.

Η 39χρονη είπε πως κατέληξε να έχει αυτοκτονικές σκέψεις και ιδέες αυτοτραυματισμού αφότου ζήτησε βοήθεια αλλά δεν είχε καμία.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η Μέγκαν είπε πως το παλάτι αρνήθηκε στον γιο τους Άρτσι τον τίτλο του πρίγκιπα επειδή εντός της βασιλικής οικογένειας υπήρχαν ανησυχίες για το πόσο σκούρο μπορεί να ήταν το δέρμα του.

Meghan Markle reveals she did not receive any guidance from the Royal Family prior to her televised wedding, and had to teach herself the British National Anthem, among other things:

"That was not something that was offered to me… that was me late at night googling." pic.twitter.com/AeEQEsbz9b

— Pop Crave (@PopCrave) March 8, 2021