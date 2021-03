Σάλος στη Νέα Υόρκη για τη βίαιη σύλληψη Αφροαμερικανίδας μπροστά στην 3χρονη κόρη της – Της έριξαν σπρέι πιπεριού [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Η αστυνομία του Ρότσεστερ, στα βόρεια της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, επικρίθηκε εκ νέου μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών από την επεισοδιακή σύλληψη μιας Αφροαμερικανίδας που συνοδευόταν από την κόρη της, έπειτα από δύο άλλα περιστατικά που προκάλεσαν αντιπαράθεση τους τελευταίους μήνες.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο την Παρασκευή, τραβήχτηκαν στις 22 Φεβρουαρίου, δείχνουν έναν αστυνομικό να πλησιάζει μια γυναίκα και να της εξηγεί ότι ο ιδιοκτήτης ενός καταστήματος πολύ κοντά την κατηγορεί ότι έκλεψε αντικείμενα λίγα λεπτά νωρίτερα.

Η γυναίκα διαβεβαιώνει ότι δεν έκλεψε τίποτα και δείχνει αυθόρμητα το περιεχόμενο της τσάντας της.

Όμως ο αστυνομικός αρνείται να την αφήσει να φύγει. Εκεί τότε αρχίζει να τρέχει και αστυνομικοί την κυνηγούν προτού την ρίξουν στο έδαφος.

Rochester, NY (2/22): Footage shows Rochester police tackling & pepper-spraying a woman holding a 3yo child. Police confronted the woman after a store accused her of shoplifting. The woman showed police everything in her purse, but was tackled when she tried to leave. pic.twitter.com/HxQb7P1PdJ

— /r/2020PoliceBrutality (@r2020PB) March 5, 2021