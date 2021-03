Ψεύτικα βίντεο… αριστουργήματα σαρώνουν και προβληματίζουν – Ανησυχία μετά τα 3 δείγματα «deepfake» με τον Τομ Κρουζ

Αθηνά Σούτζου

Οι ψευδείς ειδήσεις εξελίσσονται ακολουθώντας την πορεία της προηγμένης τεχνολογίας και όπως όλα δείχνουν σύντομα δεν θα πιστεύουμε ό,τι βλέπουμε.

Την περασμένη εβδομάδα έκαναν το γύρο του Διαδικτύου τρία βίντεο που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα TikTok και φαίνεται να δείχνουν τον Αμερικανό ηθοποιό Τομ Κρουζ να κάνει κάποια αποτυχημένα ταχυδακτυλουργικά κόλπα, να παίζει γκολφ και να μιλάει για τη συνάντησή του με τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ.

Στα βίντεο που αναρτήθηκαν στο λογαριασμό @deeptomcruz και συγκέντρωσαν περισσότερες από 11 εκατομμύρια προβολές, ακούγεται η φωνή του ηθοποιού, οι κινήσεις του προσώπου και του σώματος δείχνουν φυσικές και ταιριάζουν στο «προφίλ» του Κρουζ, ωστόσο δεν είναι αυτός που εμφανίζεται στα κλιπ.

A series of deepfake videos of Tom Cruise is confusing millions of TikTok users. See the convincing videos and learn how this technology could be used to spread misinformation. https://t.co/sotNbbdYzq pic.twitter.com/IOUCcJZUUm

— CNN (@CNN) March 3, 2021