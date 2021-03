Σπάνιο πορσελάνινο μπολ, κινεζικής δυναστείας του 15ου αιώνα, πωλήθηκε για 35 δολάρια σε παζάρι στις ΗΠΑ

Newsroom eleftherostypos.gr

Ένα μικρό πορσελάνινο μπολ που πουλήθηκε για 35 δολάρια (29 ευρώ) σε παζάρι στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ, αποδείχθηκε πως αποτελεί σπάνιο κινεζικό έργο του 15ου αιώνα.

Ο αγοραστής του μπολ, φανατικός με τις αντίκες, υποπτεύθηκε την πιθανή αξία του σκεύους και το πήγε σε εκτιμητές για να μάθει την αλήθεια.

Οι ειδικοί δεν τον απογοήτευσαν, αφού του αποκάλυψαν πως η πραγματική αξία του μπολ κυμαινόταν ανάμεσα στα 300-500.000 δολάρια.

Μάλιστα, εικάζεται πως σήμερα υπάρχουν συνολικά μόλις 7 μπολ αυτού του τύπου, με τα περισσότερα να φυλάσσονται σε μουσεία.

