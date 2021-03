Καλιφόρνια: Τουλάχιστον 15 νεκροί από σύγκρουση SUV με φορτηγό που κουβαλούσε χαλίκι [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη νότια Καρολίνα, 16 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Μεξικό, μεταδίδουν αμερικανικά δίκτυα και επιβεβαίωσαν νοσοκομειακές πηγές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ένα SUV συγκρούστηκε με ένα φορτηγό, που ταξίδευε βόρεια στον αυτοκινητόδρομο 115 στην κομητεία Ιμπίριαλ της Καλιφόρνιας, ανέφερε ένα μέλος των δυνάμεων επιβολής του νόμου στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

«Πιστεύουμε ότι επέβαιναν 27 επιβάτες στο SUV, το οποίο συγκρούστηκε με ένα ημιρυμουλκούμενο όχημα, που μετέφερε χαλίκι», δήλωσε η Τζούντι Κρουζ, υπεύθυνη της μονάδας των επειγόντων στο ιατρικό κέντρο El Centro, κοντά στα σύνορα με το Μεξικό.

Σύμφωνα με την ίδια, τουλάχιστον 14 επιβάτες σκοτώθηκαν στο σημείο του δυστυχήματος και ένας ακόμη μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

