Αγγλία: Εξουδετερώθηκε γερμανική βόμβα από το Β’ Παγκόσμιο, βάρους 400 τόνων [βίντεο]

Πάνω από 2.600 σπίτια και 12 πανεπιστημιακές αίθουσες στο Έξετερ της Αγγλίας εκκενώθηκαν την Κυριακή, εξαιτίας μιας γερμανικής βόμβας, απομεινάρι του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που βρέθηκε στην περιοχή.

Η 400 τόνων βόμβα, τύπου «Χέρμαν», υποβλήθηκε σε ελεγχόμενη έκρηξη από τους ειδικούς της αστυνομίας, έχοντας παρόλα αυτά ισχυρό αντίκτυπο σε μια ζώνη τουλάχιστον 250 μέτρων γύρω από την τοποθεσία της και αφήνοντας πίσω της έναν κρατήρα βάθους 4,5 μέτρων.

Όσοι κάτοικοι έμεναν σε ακτίνα έως και 400 μέτρων από τη βόμβα διατάχθηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους, καθώς μεγάλα υπολείμματα της βόμβας πράγματι εντοπίστηκαν ακόμη και στα 250 μέτρα από το σημείο της έκρηξης, με μικρότερα να ξεπερνούν την ακτίνα των 400 μ.

An unexploded World War II German bomb found in Exeter, England, was detonated over the weekend, leaving a crater “around the size of a double decker bus,” authorities said.

Thousands of nearby residents were evacuated from their homes prior to the blast. https://t.co/7ZevbTVILS pic.twitter.com/dzmLPqxobJ

— ABC News (@ABC) March 1, 2021