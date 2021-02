Μυστήριο στις Μπαχάμες: Βρέθηκε σε παραλία μπάλα τιτανίου που έπεσε από το διάστημα

Newsroom eleftherostypos.gr

Μυστήριο καλύπτει την προέλευση μιας μπάλας από τιτάνιο που έπεσε από το… διάστημα και κατέληξε στις Μπαχάμες.

Το πραγματικά, περίεργο αυτό εύρημα το βρήκε μια γυναίκα στην άμμο στην περιοχή Manon Clarke και η έκπληξή της ήταν μεγάλη όταν κατάλαβε ότι ήταν μια… «εξωγήινη» κατασκευή.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και ξεκίνησαν έρευνα για την προέλευση του αντικειμένου.

Μέχρι στιγμής το βασικό σενάριο είναι πως η μπάλα τιτανίου είναι μέρος ρωσικού διαστημικού σκάφους, όμως παραμένει άγνωστο πως κατέληξε στις Μπαχάμες.

NEW 🚨 A strange titanium ball covered in Russian text has been discovered on a beach in the Bahamas — could be from spacecraft (Independent) pic.twitter.com/tFF23MySmC

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 27, 2021