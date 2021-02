Το παιχνίδι «Mr. Potato Head» έγινε σκέτο «Potato Head» και δίχασε το ίντερνετ

Newsroom eleftherostypos.gr

Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Η εταιρεία παιχνιδιών Hasbro προέβη σε αλλαγές που αφορούν το όνομα του παιχνιδιού «Mr. Potato Head», προκαλώντας ανάμικτες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το παιχνίδι, που αναπαριστά μια ανθρωπόμορφη πλαστική πατάτα με καπέλο, μουστάκι και γυαλιά, θα ονομάζεται απλώς «Potato Head», χωρίς την προσφώνηση «Mr.» («μίστερ», δηλαδή κύριος).

Η προσφώνηση «Mrs.» («μις», κυρία) πρόκειται επίσης να αφαιρεθεί από την εναλλακτική βερσιόν του παιχνιδιού που φέρει περισσότερο θηλυκά χαρακτηριστικά.

Οι χρήστες του Twitter αντέδρασαν στην αλλαγή, με ορισμένους να επαινούν την κίνηση της Hasbro, που θεωρείται ότι στοχεύει στην «ουδετεροποίηση» του φύλου του παιδικού παιχνιδιού, και άλλους να την κατηγορούν για μια κίνηση άνευ ουσίας που ακολουθεί απλώς μια τάση της εποχής.

So, Mr Potato head has become gender-neutral? Does Mrs Potato head know? She’s gonna be pissed when she finds out. I always thought that Freddie Mercury Moustache was suspicious. pic.twitter.com/U5DQyhYKZA



«Ξέρει η mrs. Potato Head ότι ο σύζυγός τη έγινε ουδέτερος ως προς το φύλο; Θα τσαντιστεί όταν το μάθει», λέει ειρωνικά ένας χρήστης.

Mr. Potato Head has now been renamed to be gender inclusive.

He’s now just going to be called Potato Head.

When will the activists demand Joe Biden stops use of the “Come On, Man” catchphrase?

For inclusivity’s sake, it should be “Come On, Person!”

— Lauren Boebert (@laurenboebert) February 25, 2021