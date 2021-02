Κορωνοϊός – ΗΠΑ: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 500.000 θυμάτων – Μπάιντεν: «Καταγράφουμε ένα μακάβριο ορόσημο»

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Δημοκρατικός νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κάλεσε χθες Δευτέρα τους Αμερικανούς να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 500.000 θυμάτων της πανδημίας του κορωνοϊού στη χώρα του, καλώντας τους πάντες να αφήσουν κατά μέρος τις πολιτικές διαφορές τους και να αγωνιστούν μαζί για να αντιμετωπιστεί η υγειονομική κρίση.

«Σήμερα καταγράφουμε ένα αληθινά μακάβριο, σπαρακτικό ορόσημο: έχουμε 500.071 νεκρούς. Περισσότεροι Αμερικανοί πέθαναν μέσα στον έναν χρόνο αυτής της πανδημίας από ό,τι στον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο, στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και στον Πόλεμο του Βιετνάμ μαζί», τόνισε ο βετεράνος της αμερικανικής πολιτικής ζωής σε διάγγελμά του συγκινησιακά φορτισμένο.

«Αλλά καθώς αναγνωρίζουμε την κλίμακα των μαζικών θανάτων στην Αμερική, ταυτόχρονα θυμόμαστε κάθε άνθρωπο και τη ζωή που έζησε. Γιατί μιλάμε για ανθρώπους που τους ξέραμε», ανέφερε.

Ο Τζο Μπάιντεν, η αντιπρόεδρός του Κάμαλα Χάρις, η πρώτη κυρία Τζιλ Μπάιντεν και ο δεύτερος κύριος Νταγκ Έμχοφ τήρησαν ενός λεπτού σιγή στις 18:15 (01:15 ώρα Ελλάδας) στο προαύλιο του Λευκού Οίκου, με σκυμμένα τα κεφάλια.

