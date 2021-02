Συνελήφθη η σύζυγος του βαρόνου των ναρκωτικών «Ελ Τσάπο»

Newsroom eleftherostypos.gr

Η Έμμα Κορονέλ Αϊσπούρο, 31 ετών, άλλοτε νικήτρια διαγωνισμού ομορφιάς, σύζυγος του μεξικανού βαρόνου των ναρκωτικών Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, συνελήφθη τη Δευτέρα στο διεθνές αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον, καθώς τη βαρύνουν υποψίες πως ενέχεται σε εμπορία ναρκωτικών, ανακοίνωσαν οι αρχές των ΗΠΑ.

Η κυρία Κορονέλ Αϊσπούρο, που έχει διπλή υπηκοότητα, μεξικανική και αμερικανική, αναμένεται να προσαχθεί σήμερα ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή. Ο σύζυγός της, συνιδρυτής του καρτέλ Σιναλόα, που θεωρείτο για καιρό ο ισχυρότερος βαρόνος των ναρκωτικών στον κόσμο, καταδικάστηκε τον Ιούλιο του 2019 να εκτίσει ισόβια κάθειρξη στις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών. Εκτίει την ποινή του σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Κολοράντο.

