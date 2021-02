Κορωνοϊός – ΗΠΑ: Ξεπέρασαν τους 500.000 οι νεκροί από την πανδημία

Newsroom eleftherostypos.gr

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν σήμερα το θλιβερό ορόσημο των 500.000 νεκρών από την Covid-19, λίγες μόλις ημέρες προτού να συμπληρωθεί ένας χρόνος από τον πρώτο θάνατο από νέο κορωνοϊό στη χώρα, στην κομητεία Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας.

Τα κρούσματα της πανδημίας ξεπερνούν τα 28 εκατομμύρια και οι νεκροί έφτασαν σήμερα το απόγευμα τους 500.054, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του πρακτορείου Reuters, μολονότι οι θάνατοι και οι νοσηλείες έχουν πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο, μετά τη γιορτή των Ευχαριστιών.

Περίπου το 19% των θανάτων σε όλον τον κόσμο καταγράφεται στις ΗΠΑ, ποσοστό δυσανάλογο αφού ο πληθυσμός της χώρας αντιστοιχεί στο 4% του παγκόσμιου.

«Αυτοί οι αριθμοί είναι συγκλονιστικοί», σχολίασε ο Δρ Άνθονι Φάουτσι, ο κορυφαίος επιδημιολόγος των ΗΠΑ και σύμβουλος του προέδρου Τζο Μπάιντεν, μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή Good Morning America του δικτύου ABC News. «Αν το δείτε ιστορικά, τα έχουμε πάει χειρότερα από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη χώρα και είμαστε μια ανεπτυγμένη, πλούσια χώρα», σημείωσε.

Ο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις πρόκειται να τιμήσουν τους νεκρούς σε μια εκδήλωση, αργότερα σήμερα στον Λευκό Οίκο. Μετά την ομιλία του προέδρου θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή και θα ακολουθήσει μια τελετή με αναμμένα κεριά. Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι ανακοίνωσε ότι για πέντε ημέρες οι σημαίες σε όλα τα ομοσπονδιακά κτίρια θα κυματίζουν μεσίστιες.

Οι καμπάνες του Εθνικού Καθεδρικού Ναού της Ουάσινγκτον θα σημάνουν 500 φορές προς τιμή των θυμάτων και το γεγονός θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του διαδικτύου.

Μια μεγάλη στήλη, που συνεχώς μαυρίζει από κουκίδες θανάτων είναι το “συγκλονιστικό” πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Times της Νέας Υόρκης.

Η ίδια εφημερίδα είχε κυκλοφορήσει τον περασμένο Μάιο, με το πρωτοσέλιδο των 100.000 θανάτων, παραθέτοντας ένα προς ένα τα ονόματα και τις ηλικίες των Αμερικανών που έχασαν τη μάχη.

