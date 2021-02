Κορωνοϊός – Βρετανία: Το τέλος της πανδημίας είναι ορατό – Επιστροφή στην κανονικότητα στα τέλη Ιουνίου υπόσχεται ο Τζόνσον

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει να υπάρξει μια επιστροφή στην ομαλότητα στην Αγγλία μέχρι τα τέλη Ιουνίου, παρουσιάζοντας στο κοινοβούλιο τη στρατηγική του για την «έξοδο» από το λοκντάουν, η οποία θα είναι «προσεκτική αλλά μη αναστρέψιμη», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Η αρχή θα γίνει με την επαναλειτουργία των σχολείων, στις αρχές Μαρτίου.

Η Βρετανία, η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο στην Ευρώπη, καθώς μετρά περισσότερους από 120.000 νεκρούς από την Covid-19, μπήκε για τρίτη φορά σε καραντίνα στις αρχές του έτους, λόγω της εκρηκτικής αύξησης των κρουσμάτων και της εμφάνισης μιας πιο μεταδοτικής παραλλαγής του νέου κορονοϊού στη νότια Αγγλία.

Η χώρα ετοιμάζεται τώρα να χαλαρώσει τα μέτρα, αφού οι περιορισμοί και η εκστρατεία ανοσοποίησης του πληθυσμού μείωσαν τις μολύνσεις, τις νοσηλείες και τους θανάτους.

«Δεν υπάρχει κάποια αξιόπιστη διαδρομή προς μια Βρετανία με μηδενική Covid ή έναν κόσμο με μηδενική Covid. Και δεν μπορούμε να επιμείνουμε επ’ αόριστον με τους περιορισμούς που εξασθενούν την οικονομία μας, τη σωματική και ψυχική ευημερία μας και τις ευκαιρίες ζωής των παιδιών μας», είπε ο Τζόνσον στο κοινοβούλιο. «Και για αυτό είναι τόσο σημαντικό αυτός ο οδικός χάρτης να εφαρμοστεί προσεκτικά αλλά να είναι και μη αναστρέψιμος. Προχωράμε σε αυτό που ελπίζω και πιστεύω ότι είναι ένας μονόδρομος προς την ελευθερία», πρόσθεσε, παρουσιάζοντας το σχέδιο των τεσσάρων μεγάλων «σταθμών» του ανοίγματος.

Στην Αγγλία των 56 εκατομμυρίων κατοίκων, τα σχολεία θα είναι τα πρώτα που θα επωφεληθούν από τη χαλάρωση των περιορισμών, αφού προβλέπεται ότι θα επαναλειτουργήσουν δια ζώσης στις 8 Μαρτίου.

Με βάση τον «οδικό χάρτη» της βρετανικής κυβέρνησης, το «άνοιγμα θα γίνει σταδιακά. Από το ένα βήμα στο άλλο θα μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε εβδομάδες. Και αυτό γιατί χρειάζονται περίπου τέσσερις εβδομάδες για να εμφανιστούν οι συνέπειες της χαλάρωσης των περιορισμών και η κυβέρνηση θα δίνει μια ακόμη εβδομάδα για την ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Από τις 29 Μαρτίου θα αρθεί η εντολή παραμονής στο σπίτι και θα επιτραπούν οι υπαίθριες συναθροίσεις. Σήμερα επιτρέπονται να συγκεντρώνονται μέχρι έξι άτομα ή πρόσωπα από δύο διαφορετικά νοικοκυριά.

