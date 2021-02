«Μας ακούς, Άνγκελα;»: Το επικό… ατύχημα της Μέρκελ στην τηλεδιάσκεψη της G7 [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Οι ηγέτες της G7, των χωρών που ελέγχουν κάτι λιγότερο από τη μισή παγκόσμια οικονομία, συναντήθηκαν… εξ αποστάσεως και την παράσταση έκλεψε η Άνγκελα Μέρκελ.

Καταρχάς οι ηγέτες δεν επικεντρώθηκαν αποκλειστικά στην πανδημία του κορωνοϊού αλλά στο πώς θα ανοικοδομήσουν τις πληγωμένες οικονομίες τους, ενισχύοντας το ελεύθερο εμπόριο και αντιμετωπίζοντας τις πολιτικές της Κίνας που «δεν είναι προσανατολισμένες προς την αγορά».

Επιπλέον ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι έκαναν το «ντεμπούτο» τους σε αυτήν την τηλεδιάσκεψη των ηγετών, της οποίας προήδρευε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Η «κατάρα της σίγασης», που έχει πλήξει εκατομμύρια τηλεδιασκέψεις σε επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και οικογενειακές κλήσεις, χτύπησε και πάλι σήμερα, στη συνάντηση των ηγετών των πιο προηγμένων βιομηχανικά χωρών του κόσμου.

Μόλις ξεκίνησε να μιλά ο Τζόνσον, τον διέκοψε μια φωνή στα γερμανικά.

