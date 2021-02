Το τέλος μιας εποχής: Χιλιάδες εκρηκτικά «εξαφάνισαν» το Trump Plaza στο Ατλάντικ Σίτι [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Χάρη σε 3.000 ράβδους δυναμίτη, ένα από τα παλαιότερα ξενοδοχεία – καζίνο του Ντόναλντ Τραμπ στο Ατλάντικ Σίτι, μετατράπηκε σήμερα σε έναν σωρό από συντρίμμια.

Πρώτο ξενοδοχείο του πρώην επιχειρηματία στην αυτοκρατορία των τυχερών παιγνίων στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, την εποχή της μεγάλης επιτυχίας του, το Trump Plaza κατέληξε τελικά σε οικονομική «μαύρη τρύπα». Παρέμενε άδειο από το 2014, με ελάχιστη ή χωρίς καθόλου συντήρηση.

