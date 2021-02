Βερολίνο: Ελικόπτερο της αστυνομίας «έλουσε» με χιόνι τον κόσμο που θέλησε να προειδοποιήσει για τους κινδύνους του παγετού!

Newsroom eleftherostypos.gr

Περίπου 100 άτομα που διασκέδαζαν σε περιοχή του Βερολίνου, καλυμμένη από πάγο, αναστατώθηκαν από ένα ελικόπτερο της αστυνομίας που θέλησε να τους προειδοποιήσει για τους πιθανούς κινδύνους.

Παρά τον…ευγενή σκοπό της αποστολής του, το ελικόπτερο τρομοκράτησε τους παρευρισκόμενους, αφενός με την αιφνίδια εμφάνισή του και τον δυνατό θόρυβο που παρήγαγε και αφετέρου με την «μίνι-χιονοθύελλα» που ξεσήκωσε, πετώντας πάνω από το χιονισμένο τοπίο.

Σε βίντεο που κατέγραψε κάποιος από τους παρόντες και δημοσίευσε στο Twitter, οι πολίτες εικονίζονται να τρέχουν πανικόβλητοι πάνω στον πάγο για να…διαφύγουν από την ιπτάμενη «απειλή», με τα μικρότερα σε ηλικία μέλη του πλήθους να αρπάζουν τους γονείς τους από τα ρούχα ή το χέρι για να νιώσουν ασφάλεια.

Reckless and and irresponsible from @polizeiberlin at Weißensee today. Yes, people should be off the ice if it’s unsafe. But there were small children in the middle of that storm of snow and ice chips. Most didn’t even know the police wanted them off before this turned up pic.twitter.com/gzn96KdhP8

— Eoghan Sweeney (@buileshuibhne) February 13, 2021