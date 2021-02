Ισχυρός σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία – Τρόμος σε Τόκιο και Φουκουσίμα

Newsroom eleftherostypos.gr

Μια ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών, σύμφωνα με την προκαταρκτική μέτρηση, σημειώθηκε στα ανοιχτά της ανατολικής Ιαπωνίας, στην περιοχή της Φουκουσίμα, ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα ανοιχτά της επαρχίας Φουκουσίμα, σε εστιακό βάθος 60 χιλιομέτρων. Δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

#Japan: Video showing the tremors felt during the 7.1 magnitude #earthquake in the Tokyo subway. pic.twitter.com/hqH9sxwNWK

— Rahul Upadhyay (@rahulrajnews) February 13, 2021