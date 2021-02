ΗΠΑ: Αποφυλακίστηκε η γυναίκα που είχε κοροϊδέψει δεκάδες τράπεζες, παριστάνοντας την εκατομμυριούχο κληρονόμο

Newsroom eleftherostypos.gr

Η Γερμανίδα Άννα Σόροκιν είχε συλληφθεί για πλαστοπροσωπία, καθώς παρίστανε πως επρόκειτο για την εκατομμυριούχο Αμερικανίδα κληρονόμο, Άννα Ντέλβεϊ.

Όταν την εντόπισαν οι αρχές, το 2018, η Σόροκιν είχε ήδη καταφέρει να αποσπάσει μέσω απάτης 200.000 δολάρια από τράπεζες και πολυτελή ξενοδοχεία.

Τώρα, το δικαστήριο που εξέταζε την υπόθεσή της αποφάσισε να την αφήσει ελεύθερη με αναστολή, έπειτα από την απολογία της, την οποία κατέθεσε τον Οκτώβριο του περασμένου έτους.

Στην απολογία της, η Σόροκιν εξέφρασε την μεταμέλειά της και την ντροπή της για τα όσα είχε διαπράξει, τονίζοντας ότι τότε η ίδια δεν είχε συνείδηση του ότι ενεργεί με λάθος και πιθανώς βλαπτικό προς άλλα άτομα τρόπο.

Στην δίκη της το 2019, είχε αποκαλυφθεί ότι η Σόροκιν είχε καταφέρει να πείσει τις τράπεζες, τους πιστωτές και τον περίγυρό της πως επρόκειτο για κληρονόμο ενός αποταμιευτικού λογαριασμού στην Ευρώπη, αξίας 60 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Σόροκιν είχε δημιουργήσει όλα τα απαραίτητα, πλαστά φυσικά, έγγραφα για να υποστηρίζει τους ισχυρισμούς της όποτε συναντούσε εμπόδια και είχε καταφέρει να αποσπάσει έως και ένα καταναλωτικό δάνειο, ύψους 100.000 δολαρίων, από μια αμερικανική τράπεζα.

Ο δικηγόρος της Σόροκιν είχε ισχυριστεί στο δικαστήριο πως η Σόροκιν είχε γοητευθεί και παρασυρθεί από τον «λαμπερό» τρόπο ζωής στην Νέα Υόρκη και παρίστανε πως αποτελούσε κομμάτι του, μέχρι να τα καταφέρει και η ίδια.

Αξίζει να αναφερθεί πως την περίοδο της δίκης της η γυναίκα είχε όντως μπει στο «πετσί του ρόλου», καθώς είχε προσλάβει στυλίστα ειδικά για τις εμφανίσεις της στο δικαστήριο και μια μέρα αρνήθηκε να εμφανιστεί ενώπιον δικαστή, λόγω του ντυσίματός της.

Η ιστορία της Σόροκιν έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση στις ΗΠΑ, ήδη από το 2018, οπότε άρχισαν και τα πρώτα δημοσιεύματα για την περίπτωσή της.

Τώρα, η ιστορία της διασκευάζεται σε σενάριο για σειρά από την Shonda Rhimes, δημιουργό σειρών όπως το Grey’s Anatomy και το How to Get Away With Murder.

Τον περασμένο μήνα, το έντυπο Insider αποκάλυψε ότι η Σόροκιν χρησιμοποίησε την αμοιβή των 320.000 δολαρίων που έλαβε από το Netflix (που θα παρουσιάσει σε σειρά την ιστορία της) για να αποζημιώσει τις τράπεζες που είχε εξαπατήσει και να καλύψει διάφορων ειδών πρόστιμα που τη βάραιναν.

Ένα άλλο πρότζεκτ, πιθανότατα σε μορφή ντοκιμαντέρ, που θα βασίζεται στο βιβλίο μιας φίλης της Σόροκιν, πρόκειται επίσης να υλοποιηθεί, αυτή τη φορά από το κανάλι HBO.

ΠΗΓΗ: BBC

Ειδήσεις

