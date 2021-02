Πάρις Χίλτον: Συγκλονίζει η κατάθεσή της για την κακοποίηση που υπέστη στο σχολείο της – «Μου έδιναν φάρμακα»

Newsroom eleftherostypos.gr

Η Πάρις Χίλτον μίλησε για την κακοποίηση που δέχθηκε ενώ ήταν εσώκλειστη σε σχολείο της Γιούτα.

Η 39χρονη σταρ εμφανίστηκε στο δικαστήριο για να καταθέσει εναντίον του Provo Canyon School, του οποίου το προσωπικό κατηγόρησε για συναισθηματική, σωματική και ψυχολογική βία στη διάρκεια της παραμονής της εκεί ως έφηβη.

«Ονομάζομαι Πάρις Χίλτον, επιβίωσα από κακοποίηση ιδρύματος και μιλώ σήμερα εκ μέρους των εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών σε τέτοιου είδους δομές στις ΗΠΑ», είπε στην κατάθεσή της. «Τα τελευταία 20 χρόνια, βλέπω έναν επαναλαμβανόμενο εφιάλτη όπου με απαγάγουν στη μέση της νύχτας δυο άγνωστοι, με ψάχνουν γυμνή και με κλειδώνουν. Μακάρι να μπορούσα να σας πω ότι ήταν μόνο ένα όνειρο, αλλά δεν ισχύει».

ICYMI, "I am proof that money doesn’t protect against abuse." @ParisHilton testifies in support of a bill in the Utah State Legislature to regulate so-called "troubled teen" schools: https://t.co/ZfTizsyyUU @fox13 #utpol #utleg pic.twitter.com/byIsM0tFZo

— Ben Winslow (@BenWinslow) February 9, 2021