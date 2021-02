Απίστευτο: Γυμνάστρια στην Μιανμάρ γύριζε βίντεο με ασκήσεις και πίσω της γινόταν…πραξικόπημα [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Μια γυμνάστρια που γύριζε βίντεο με ασκήσεις μπροστά από το Κοινοβούλιο της Μιανμάρ έγινε γνωστή παγκοσμίως, καθώς «αιχμαλώτισε» στο βίντεό της τα πρώτα λεπτά του πραξικοπήματος.

Στο βίντεο, η γυμνάστρια, ονόματι Khing Hnin Wai, συνεχίζει ακάθεκτη τη χορογραφία της καθώς μαύρα τζιπ και αύρες παρελαύνουν από πίσω της, σχεδόν στο ρυθμό της μουσικής.

Η γυναίκα μάλιστα προτάσσει τις γροθιές της σε κάποιο σημείο όπου τα τζιπ έχουν σταματήσει να κινούνται, και κινείται πλαγίως από μεριά σε μεριά την στιγμή που μικροσκοπικές φιγούρες στο φόντο ανοίγουν τα οδοφράγματα για να επιτρέψουν στα οχήματα να εισέλθουν στο χώρο του Κοινοβουλίου.

A woman did her regular aerobics class out in open without realizing that a coup was taking place in #Myanmar. A Military convoy reaching the parliament can be seen behind the woman as she performs aerobics. Incredible! pic.twitter.com/gRnQkMshDe

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 1, 2021