Απίστευτες εικόνες στο Ισραήλ: Δεκάδες χιλιάδες υπερορθόδοξοι σε κηδεία ραβίνου – Οργή για την παραβίαση του lockdown

Κορωνοϊός: Η κυβέρνηση του Ισραήλ αποφάσισε χθες Κυριακή το βράδυ να παρατείνει για πέντε ημέρες τα περιοριστικά μέτρα κατά της επιδημίας του κορωνοϊού που θα έληγαν τα μεσάνυκτα, ανέφεραν το γραφείο του πρωθυπουργού και το υπουργείο Υγείας σε κοινή τους ανακοίνωση.

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων στο Ισραήλ παραμένει υψηλός παρά την εντατική εκστρατεία εμβολιασμού κατά της covid-19 που διεξάγεται στη χώρα, με την κυβέρνηση να αποφασίζει να παρατείνει για τρίτη φορά το lockdown που επιβλήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου, το τρίτο από την αρχή της επιδημίας.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ θα συνεδριάσει την Τετάρτη προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση και να αποφασίσει τυχόν νέα παράταση της καραντίνας, ανέφερε η ανακοίνωση.

Israel's hospitals are at capacity, but thousands of mourners have flouted #COVID19 regulations by gathering for the funeral of a Rabbi.

Get more news from around the world: https://t.co/pSutgrC9E4 pic.twitter.com/j061q8F0E9

— Sky News (@SkyNews) January 31, 2021