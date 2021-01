ΗΠΑ: Άστεγος που έσωσε κατοικίδια από φλεγόμενο καταφύγιο θα αποκτήσει σπίτι με τη βοήθεια των ντόπιων

Newsroom eleftherostypos.gr

Η τοπική κοινότητα συγκινήθηκε από την ετοιμότητα του άστεγου Κιθ Γουόκερ, ο οποίος όρμηξε σε ένα φλεγόμενο καταφύγιο για αδέσποτα ζώα προκειμένου να τα σώσει.

Η πυρκαγιά έλαβε χώρα στην Ατλάντα της Τζόρτζια, και ο άνδρας δεν δίστασε να παρέμβει, καθώς, μεταξύ των υπόλοιπων ζώων φιλοξενούνταν και ένα σκυλί που τον συντρόφευε στον δρόμο.

This is Keith Walker.

He’s homeless.

He was picking up his dog from an animal shelter in Atlanta when he saw it engulfed in flames.

He ran inside the burning building and rescued each and every animal – all sixteen of them.

Not all heroes wear capes.

