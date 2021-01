Μεγάλη πυρκαγιά στην Αργεντινή: Έγιναν στάχτη 65.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων

Newsroom eleftherostypos.gr

Μεγάλη πυρκαγιά, η οποία δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο, μετέτρεψε σε αποκαΐδια ως αυτό το στάδιο 65.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων στη νότια Αργεντινή, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η φωτιά, τα αίτια της οποίας δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί, εκδηλώθηκε στην περιοχή της Ελ Μπολσόν, πόλης 18.000 κατοίκων στην επαρχία Ρίο Νέγρο (νότια).

«Υπάρχουν λόφοι που έχουν παραδοθεί τελείως στις φλόγες, οι διαστάσεις (της πυρκαγιάς) είναι πολύ μεγάλες, πρόκειται για τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχουμε ζήσει στην περιοχή», τόνισε σε ΜΜΕ ο Νικολάς Ντ’ Αγοστίνο, αξιωματούχος της υπηρεσίας πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών (SPLIF) στην επαρχία.

VIDEO: Wildfire ravages massive section of Argentine forest.

A wildfire raging in the south of Argentina has consumed a huge patch of forestland measuring 6,500 hectares in two days, according to authorities pic.twitter.com/zfK9OhiOqz

— AFP News Agency (@AFP) January 27, 2021