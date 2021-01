Τραγωδία στις ΗΠΑ: Έφηβος σκότωσε την οικογένεια του επειδή του φώναξε ο πατέρας του [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα αγέννητο μωρό, είναι τα θύματα ενός 17χρονου, που έγινε έξαλλος όταν ο πατέρας του του φώναξε που έφυγε από το σπίτι χωρίς άδεια και τους πυροβόλησε.

«Τους πυροβόλησε» ούρλιαξε η αδερφή του 17χρονου αγοριού την ώρα που κάλεσε την Αστυνομία να καταγγείλει τι είχε συμβεί στην Ιντιανάπολη, αναφέρει η New York Post.

Νεκροί είναι η 42χρονη μητέρα Kezzie Childs και ο συνομήλικος πατέρας Raymond Childs Jr, ο 18χρονος γιος τους Elijah, η 13χρονη κόρη Rita, η 19χρονη Kiara Hawkins και το αγέννητο μωρό της.

Ο δράστης, που δεν έχει κατονομαστεί από τις Αρχές λόγω της ηλικίας του, συνελήφθη χθες Δευτέρα (25.01). Ο μικρότερος αδερφός του τραυματίστηκε από τα πυρά αλλά επέζησε για να περιγράψει στις Αρχές τι συνέβη.

Yesterday, we promised swift justice for this heinous act. Today, we delivered on that promise. https://t.co/dvlY82JNF2

— Chief Randal Taylor (@IMPD_Chief) January 25, 2021