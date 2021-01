Σάλος στην Αγγλία: Κατά συρροή δολοφόνος έλαβε επιστολή στη φυλακή για να εμβολιαστεί ανάμεσα στους πρώτους

Newsroom eleftherostypos.gr

Σάλος προκλήθηκε όταν ένας από τους πλέον διαβόητους κατά συρροή δολοφόνους του Ηνωμένου Βασιλείου έλαβε επιστολή σχετικά με τον πιθανό εμβολιασμό του την στιγμή που εκατομμύρια ευπαθείς στη χώρα δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί.

If Levi Bellfield (now known as Yusuf Rahim) is responsible for the murders of Lin & Megan Russell and not Michael Stone, Bellfield would be one of Britain’s worst serial killers pic.twitter.com/ouL0pawwsT

— Jeremy Vine (@theJeremyVine) November 29, 2017