Εισβολή στο Καπιτώλιο: Συνελήφθη Τεξανός που απείλησε να σκοτώσει Δημοκρατική βουλευτή

Ένας άνδρας από το Τέξας κατηγορείται ότι συμμετείχε στην εισβολή στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου και απείλησε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης να σκοτώσει τη Δημοκρατική βουλευτή Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι εισαγγελικές αρχές ζήτησαν την Παρασκευή να παραμείνει υπό κράτηση ο ύποπτος, που ονομάζεται Γκάρετ Μίλερ, ενόψει της προσαγωγής του ενώπιον δικαστή την Δευτέρα. Ο Μίλερ βαρύνεται με πέντε κατηγορίες, μεταξύ των οποίων για παράνομη είσοδο και για απειλή ότι θα σκοτώσει την Οκάσιο-Κορτέζ.

Στα έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο γίνεται αναφορά σε εικόνες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες ο Μίλερ ανακοινώνει το ταξίδι του στην Ουάσινγκτον και απειλεί να σκοτώσει την βουλευτή καθώς και έναν αστυνομικό του Καπιτωλίου. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι είχε εκτοξεύσει πολλές απειλές στις πλατφόρμες που χρησιμοποιούσε. Σε μια περίπτωση σχολίασε «την επόμενη φορά θα φέρουμε τα όπλα» κάτω από ένα βίντεο που έδειχνε τους εισβολείς να βγαίνουν από το κτίριο του Κογκρέσου.

According to the FBI, Miller also chatted on Facebook about hanging the US Capitol Police Officer who shot who shot Ashli Babbitt.

