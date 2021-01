Κορωνοϊός: Εμβολιάστηκε ο Μπιλ Γκέιτς και το… ανέβασε στο Twitter

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Μπιλ Γκέιτς εμβολιάστηκε κατά του κορωνοϊού και ανέβασε φωτογραφία του στο Twitter.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας – ο οποίος ήρθε πολλές φορές στο προσκήνιο εξαιτίας θεωριών συνωμοσίας στην αρχή της πανδημίας – ευχαρίστησε τους επιστήμονες αλλά και όσους συνέβαλαν στην καταπολέμηση του κορωνοϊού .

Ο ίδιος απαντώντας σε κάποια δημοσιεύματα είχε δηλώσει: «Το κύμα των θεωριών συνωμοσίας για το εμβόλιο που συχνά αναφέρονται σε μένα ή τον Άντονι Φάουτσι βασίζεται σε κακές προθέσεις, γεγονός που δεν περίμενα».

«Ένα από τα προνόμια του να είμαι 65 ετών, είναι πως μπορώ να κάνω το εμβόλιο κατά της Covid-19. Έλαβα την πρώτη δόση αυτή την εβδομάδα και νιώθω υπέροχα. Ευχαριστώ όλους τους επιστήμονες, τους εθελοντές των κλινικών δοκιμών και τους υγειονομικούς υπαλλήλους της πρώτης γραμμής που μας έφεραν σε αυτό το σημείο», έγραψε ο ίδιος κάτω από την φωτογραφία του.

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd

— Bill Gates (@BillGates) January 22, 2021