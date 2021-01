Ρωσία: Ελεύθερη η σύζυγος του Ναβάλνι – Πάνω από 2.000 οι συλλήψεις

Newsroom eleftherostypos.gr

Η σύζυγος του Ρώσου ηγέτη της εξωκοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλνι, αφέθηκε ελεύθερη, λίγες ώρες μετά την προσαγωγή της από την αστυνομία, κατά τη διάρκεια μεγάλης αντικυβερνητικής διαδήλωσης.

«Η Γιούλια Ναβάλνι αφέθηκε ελεύθερη χωρίς να της απαγγελθούν κατηγορίες», ανέφερε μια πηγή που μίλησε στο πρακτορείο Tass. Είχε προσαχθεί το μεσημέρι επειδή συμμετείχε στην «παράνομη διαδήλωση» στην Πλατεία Πούσκιν της Μόσχας, για την οποία δεν είχαν δώσει άδεια οι αρχές.

Σύμφωνα με μια ιατρική πηγή, τουλάχιστον 42 αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε αυτήν τη διαδήλωση στο κέντρο της ρωσικής πρωτεύουσας. Όλοι τους φέρουν ελαφρά τραύματα και δεν χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Έχουν τραυματιστεί επίσης και διαδηλωτές, όμως ο ακριβής αριθμός τους δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής. Σχεδόν 2.000 άνθρωποι συνελήφθησαν σε διαδηλώσεις που έγιναν σε όλη τη Ρωσία.

Ο Λεονίντ Βολκόφ, ένας συνεργάτης του φυλακισμένου επικριτή του Κρεμλίνου, είπε ότι η αντιπολίτευση σχεδιάζει και νέες διαδηλώσεις, για το επόμενο Σαββατοκύριακο, με αίτημα την αποφυλάκιση του Ναβάλνι.

Ο Ναβάλνι συνελήφθη την περασμένη Κυριακή, όταν έφτασε στη Μόσχα αεροπορικώς από τη Γερμανία, όπου νοσηλεύτηκε για τη δηλητηρίαση που υπέστη το φθινόπωρο, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στη Σιβηρία. Δικαστήριο της Μόσχας διέταξε να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου.

Massive protests in Russia today, where people are pelting cops with snowballs. pic.twitter.com/VPTq9l9bt6 — Joshua Potash (@JoshuaPotash) January 23, 2021

Riot police detaining people on Pushkin Square in Moscow at the #Navalny rally. pic.twitter.com/tuZhd9uNr4 — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) January 23, 2021

#23январяЗаСвободу all over Russia people go out for walks and dance in circles. putin is in fear.pic.twitter.com/FQ6pvUJuUQ — ddaeng ツ ЗаСвободу (@dorisnesquik) January 23, 2021

Protests throughout Russia in support of jailed opposition leader Navalny. Here is one of his allies and anti-corruption lawyer Lyubov Sobol getting arrested for simply giving an interview to TV station Moscow today pic.twitter.com/gL1isqh78z — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 23, 2021

