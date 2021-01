Μαζικές διαδηλώσεις στη Ρωσία για την απελευθέρωση του Ναβάλνι – Προφυλακίστηκε η σύζυγός του

Newsroom eleftherostypos.gr

Η ρωσική αστυνομία προφυλάκισε σήμερα τη Γιούλια Ναβάλναγια, σύζυγο του φυλακισμένου επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι, σε μία διαδήλωση στη Μόσχα, όπως έγραψε η ίδια στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram, ενώ βρίσκονταν μέσα σε ένα όχημα της αστυνομίας.

Η αστυνομία έχει ανακοινώσει ότι οι διαδηλώσεις υπέρ του Ναβάλνι στη Μόσχα, αλλά και σε δεκάδες άλλες ρωσικές πόλεις είναι παράνομες και έχει προφυλακίσει εκατοντάδες διαδηλωτές.

Protests are taking place across Russia today, calling for Navalny’s release.

This is Vladivostok, in the country’s Far East pic.twitter.com/luO4oudeH9

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) January 23, 2021