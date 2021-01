Βρετανία: Ζευγάρι με κορωνοϊό παντρεύτηκε στον θάλαμο ασθενών λίγο πριν ο άνδρας διασωληνωθεί στη ΜΕΘ

Newsroom eleftherostypos.gr

Η Ελίζαμπεθ Κερ και ο Σάιμον Ο΄Μπράιαν, ένα ζευγάρι Βρετανών, σχεδίαζαν να παντρευτούν τον Ιούνιο. Έπειτα ήρθε η πανδημία του κορωνοϊού.

Αμφότεροι μολύνθηκαν και μεταφέρθηκαν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Μίλτον Κέινς με το ίδιο ασθενοφόρο όταν τα επίπεδα οξυγόνου του οργανισμού τους έπεσαν επικίνδυνα χαμηλά.

Η Κερ και ο Ο΄Μπράιαν νόσησαν τόσο βαριά ώστε το ιατρικό προσωπικό έδωσε μάχη για να διοργανώσει τον γάμο τους πριν να είναι πολύ αργά.

Όταν η κατάσταση της υγείας του Ο΄Μπράιαν επιδεινώθηκε περαιτέρω, αποφασίστηκε να εισαχθεί στην ΜΕΘ.

