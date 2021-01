Ορκωμοσία Μπάιντεν: «Φρενίτιδα» με τις… στιλιστικές επιλογές του Μπέρνι Σάντερς – «Εμείς ντυνόμαστε ζεστά»

Newsroom eleftherostypos.gr

Μια παρουσία έγινε viral για τις ενδυματολογικές της επιλογές στην τελετή ορκωμοσίας του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Ο γερουσιαστής, Μπέρνι Σάντερς προκάλεσε φρενίτιδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη με την εμφάνισή του στην τελετή στο Αμερικανικό Καπιτώλιο, ενώ πολλοί θαύμασαν την προτίμησή του σε πιο σπορ ντύσιμο την ιστορική στιγμή.

Σε αντίθεση με τους άλλους προσκεκλημένους, οι οποίοι επέλεξαν δημιουργίες αναδυόμενων και γνωστών σχεδιαστών μόδας για τις εμφανίσεις τους, ο Μπέρνι Σάντερς επέλεξε μια πιο απλή χειμερινή εμφάνιση σε αρμονία με το σήμα κατατεθέν στυλ παππού που έχει υιοθετήσει και έχει επαινεθεί και μάλιστα αναπαράγεται από τους νεότερης ηλικίας θαυμαστές του (εμπνευσμένο από τη φθινοπωρινή συλλογή του 2017 του Demna Gvasalia για τον Balenciaga).

Bernie Sanders, Steal his look pic.twitter.com/c4Hw48aCUu

"This could have been an email." #BernieSanders pic.twitter.com/NaGYQwY4bU

— Lamang (@lamangayidova) January 20, 2021