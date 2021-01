Ορκωμοσία Μπάιντεν: Τα μηνύματα των ξενων ηγετών και ο διεθνής Τύπος για την ορκωμοσία του νέου Προέδρου των ΗΠΑ

Newsroom eleftherostypos.gr

«Για άλλη μια φορά, μετά από 4 ολόκληρα χρόνια, η Ευρώπη έχει στον Λευκό Οίκο ένα φίλο. Εδώ και πολύ καιρό περιμέναμε αυτό το νέο ξεκίνημα για την Αμερική».

Με αυτά τα λόγια υποδέχτηκε η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Τζο Μπάιντεν στην Προεδρία των ΗΠΑ, γράφοντας ακόμη στο Twitter:

The United States is back. And Europe stands ready.

To reconnect with an old and trusted partner,

to breathe new life into our cherished alliance.

I look forward to working together with @JoeBiden pic.twitter.com/gc7HIIg2Z8

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 20, 2021