Δείτε live: Ορκίσθηκε ο Τζο Μπάιντεν: Θα είμαι Πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς

Τα καθήκοντα του Προέδρου των ΗΠΑ αναλαμβάνει ο 74χρονος Τζο Μπάιντεν που ορκίσθηκε στις 18.48 ώρα Ελλάδας στο Καπιτώλιο, απόντος του προκατόχου του Ντόναλντ Τραμπ, παρουσία όμως, του απερχόμενου αντιπροέδρου Μάικ Πενς και τριών πρώην προέδρων.

Στις 18.48 ώρα Ελλάδας ο Τζο Μπάιντεν έγινε επίσημα ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η 20ή Ιανουαρίου του 2021 καταγράφεται όμως στην Ιστορία και για το γεγονός ότι στις 18.41 ώρα Ελλάδας, ορκίσθηκε η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος, η Κάμαλα Χάρις: Όπως ειπώθηκε στην τελετή, μάλιστα, «όταν εκείνη ορκισθεί τα αγόρια και τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο θα ξέρουν ότι όλα είναι εφικτά». Η Κάμαλα Χάρις -που έβγαλε τη μάσκα της την ώρα που έδινε τον όρκο της για να φανεί ένα πλατύ χαμόγελο και η συγκίνηση στο πρόσωπό της- ορκίσθηκε από τη Δικαστή Σόνια Σόττομαγιόρ.

Η πρώτη ομιλία του Τζο Μπάιντεν

Σε μια ενωτική ομιλία, αμέσως μετά την ορκωμοσία του, ο Τζο Μπάιντεν τόνισε εμφατικά ότι «πρέπει να αντιμετωπίσουμε την “λευκή ανωτερότητα”, την εγχώρια τρομοκρατία».

«Αυτή είναι η ημέρα της Αμερικής, της Δημοκρατίας, είναι μια μέρα ελπίδας και αποφασιστικότητας. Μάθαμε και πάλι ότι η δημοκρατία είναι εύθραυστη αλλά τελικά η Δημοκρατία κυριάρχησε. Σήμερα γιορτάζουμε τον θρίαμβο όχι ενός υποψηφίου αλλά ενός σκοπού αυτού της δημοκρατίας.

Ο λαός μίλησε. Η δημοκρατία είναι πολύτιμη και εύθραυστη και η δημοκρατία νίκησε, είπε ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η αμερικανική ιστορία δεν εξαρτάται από καθέναν από εμάς ξεχωριστά αλλά από όλους μας. Είμαστε ένα εξαιρετικό έθνος, καλοί άνθρωποι και προσπαθούμε στην πορεία των χρόνων πολεμάμε για να τα καταφέρουμε. Έχουμε πολλά να κάνουμε, έχουμε πολλά πράγματα να διορθώσουμε.

«Στόχος μου να ενώσω την Αμερική, να λειτουργήσουμε μαζί ενωτικά, να βάλουμε στην άκρη φοβίες, εξτρεμισμούς, μόνο με το πνεύμα της ενότητας θα πετύχουμε πολλά, θα σβήσουμε λάθη του παρελθόντος, θα βοηθήσουμε τα παιδιά μας, μόνο αν δώσουμε ασφάλεια και υγείας σε όλους, μόνο τότε θα κάνουμε την Αμερική έναν τόπο ειρήνης. Η Ιστορία μας ήταν μια Ιστορία μαχών, απόκτησης ισότητας. Υπήρχε δαιμονοποίηση, υπήρχε ρατσισμός», σημείωσε ακόμη ο Τζο Μπάιντεν.

Mήνυμα για τον κορονοϊό έστειλε ο Τζο Μπάιντεν, καθώς, όπως ανέφερε, έχουν χαθεί περισσότεροι άνθρωποι από τον ιό, περισσότεροι από αυτούς που έχασαν οι ΗΠΑ στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Αυτή είναι η μέρα των ΗΠΑ, είναι η μέρα της Δημοκρατίας, είναι μέρα ελπίδας, μία μέρα ιστορική, μία μέρα για το παρόν και το μέλλον. Σήμερα, είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε όχι μόνο την προσπάθειά μας αλλά και τη μέρα της Δημοκρατίας. Η Δημοκρατία είναι πολύτιμη, η Δημοκρατία είναι τα πάντα. Εδώ που κάποιες μέρες είδαμε βία, είπα ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη μετάβαση στον νέο πρόεδρο, θα συνεχίσουμε με τολμηρά βήματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε το έθνος που όλοι γνωρίζουμε. Ευχαριστώ τους προκατόχους μου, ευχαριστώ τους προηγούμενους ηγέτες που είναι εδώ μαζί μας. Μόλις ορκίστηκα, όπως έχουν κάνει οι προκάτοχοί μου», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο μήνυμά του ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σε όσους δεν με υποστήριξαν: Δείτε τις απόψεις μου, αν διαφωνείτε καλώς, το δικαίωμα να διαφωνούμε με ειρήνη είναι η μεγαλύτερη δύναμη του έθνους. Η διαφωνία δεν πρέπει να οδηγήσει σε άρση της ενότητας. Ακούστε με, θα είμαι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς.

«Καλώ όλους να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Να δούμε ο ένας τον άλλο, να κοιτάξουμε ο ένας τον άλλο. Η πολιτική δεν πρέπει να είναι μάχες, δεν γίνεται να μάχεται ο ένας τον άλλο. Δεν θα αποτύχουμε ποτέ όταν λειτουργούμε ενωτικά», ανέφερε ο Τζο Μπάιντεν.

Ορκίστηκε η πρώτη γυναίκα και αφροαμερικανή αντιπρόεδρος των ΗΠΑ

Η Κάμαλα Χάρις ορκίστηκε στη θέση της αντιπροέδρου των ΗΠΑ και έγινε η πρώτη γυναίκα, η πρώτη μαύρη και η πρώτη Αμερικανίδα ασιατικής καταγωγής που ανέλαβε καθήκοντα αντιπροέδρου.

Ο Τζο Μπάιντεν θα ορκιστεί 46ος Πρόεδρος των ΗΠΑ στην τελετή στο Καπιτώλιο που θα ξεκινήσει στις 6:00 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Η ορκωμοσία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 7:00 το απόγευμα.

Δείτε live

Άφιξη Μπάιντεν στον χώρο της τελετής

Το συγκινητικό tweet του Μπάιντεν στη σύζυγό του: “Σ ‘αγαπώ, Jilly»

Λίγες στιγμές μετά την άφιξή τους στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ για την ορκωμοσία ο λογαριασμός του Τζο Μπάιντεν έστειλε ένα tweet με ένα μήνυμα στη σύζυγό του, την πρώτη κυρία Jill Biden.

Το tweet έγραφε: “Σ ‘αγαπώ, Jilly και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευγνώμων που σε έχω μαζί μου στο ταξίδι μπροστά μας” Περιέλαβε ένα σύντομο βίντεο από τους Bidens κρατώντας τα χέρια καθώς έφτασαν για την τελετή.

Άφιξη καλεσμένων

Παρόντες στην ορκωμοσία είναι οι πρώην πρόεδροι, Μπαράκ Ομπάμα, Τζορτζ Μπους Τζούνιορ, Μπιλ Κλίντον με τις συζύγους τους, ενώ ο Τζίμι Κάρτερ, ο γηραιότερος εν ζωή πρόεδρος των ΗΠΑ θα απευθύνει τις ευχές του μέσω μηνύματος, καθώς λόγω προβλημάτων υγείας δεν θα έχει τη δυνατότητα να παρευρεθεί.

Λίγα λεπτά πριν την ορκωμοσία, ο Μπάιντεν ανέβασε ένα tweet στο οποίο εκφράζει την αγάπη του στη σύζυγό του Τζιλ

«Σ ‘αγαπώ, Jilly και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευγνώμων που σε έχω μαζί μου στο ταξίδι που έρχεται.», έγραψε και συμπεριέλαβε ένα σύντομο βίντεο με τους δυο τους να κρατούν τα χέρια καθώς έφτασαν για την τελετή.

Εντυπωσιακη η Lady Gaga τραγουδά τον Εθνικό Ύμνο των ΗΠΑ

Ομπάμα προς Μπάιντεν: “Αυτή είναι η στιγμή σου”

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα έκανε tweet αναφερόμενος στον εκλεγμένο Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν πριν την ορκωμοσία του, δίνοντάς του συγχαρητήρια και λέγοντάς του “αυτή είναι η στιγμή σου”.

Κατά την παρουσία του στον καθεδρικό ναό, ο Μπάιντεν συνοδευόταν και από τους τέσσερις ηγέτες του Κογκρέσου, σύμφωνα με το CNN, συμπεριλαμβανομένου του ρεπουμπλικάνου ηγέτη της Γερουσίας, Μιτς ΜακΚόνελ και του ηγέτη των Δημοκρατικών Τσακ Σούμερ.

Μαζί του ήταν, επίσης, η Καμάλα Χάρις και η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι.

Η λειτουργία αυτή «είναι ένα σημαντικό μέρος του σεβασμού στην παράδοση», εξήγησε ο γερουσιαστής Κρις Κουνς, στενός σύμμαχος του Μπάιντεν, ο οποίος είναι πιστός Καθολικός.

Λίγο πριν ορκιστεί ως ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, οΤζο Μπάιντεν έστειλε μήνυμα στον αμερικανικό λαό μέσω Twitter. "Είναι μία καινούργια ημέρα στην Αμερική" έγραψε ο Μπάιντεν, στιγμές μετά την αποχαιρετιστήρια ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ και την αναχώρησή του για τη Φλόριντα.

Σε συνεχή επιφυλακή στρατός και μυστικές υπηρεσίες

Οι στρατιωτικές μονάδες των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο, με διοικητικό κέντρο το Πεντάγωνο παρακολουθούν και αναλύουν όλες τις πληροφορίες για να διαφυλάξουν την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της μεταβίβασης της εξουσίας στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το CNN, οι υπηρεσίες πληροφοριών εστιάζουν στην πιθανή εμφάνιση απειλών αλλά και σε ενδεχόμενες ασυνήθιστες δραστηριότητες.

Ανάμεσα στις χώρες που παρακολουθούν είναι το Ιράν και η Β. Κορέα, στις οποίες δεν έχουν εντοπίσει ύποπτα σημάδια. Όλες τις προηγούμενες ημέρες προετοίμαζαν την… κατάσταση ετοιμότητας στην οποία έχουν τεθεί, ώστε να μην παρουσιαστεί το παραμικρό πρόβλημα. Ο στρατός των ΗΠΑ, η Εθνική Φρουρά και το FBI, μαζί με τις μυστικές υπηρεσίες έχουν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας για όλα όσα συμβαίνουν στην Washington.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ ειρωνεύτηκε τον Τραμπ: Ένας πολύ ευτυχισμένος ηλικιωμένος άνδρας

«Ένας πολύ ευτυχισμένος ηλικιωμένος άνδρας»: η ακτιβίστρια υπέρ του κλίματος από τη Σουηδία Γκρέτα Τούνμπεργκ χαιρέτισε σήμερα με τον τρόπο της την αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από την αμερικανική προεδρία, χρησιμοποιώντας ακριβώς τις ίδιες λέξεις που είχε εκείνος χρησιμοποιήσει για εκείνη το 2019.

«Φαίνεται σαν ένας πολύ ευτυχισμένος ηλικιωμένος άνδρας, που ανυπομονεί να ανακαλύψει ένα λαμπρό και θαυμάσιο μέλλον. Είναι τόσο ωραίο να το βλέπει κανείς!», έγραψε η 18χρονη Σουηδέζα στον λογαριασμό της στο Twitter, σε ένα μήνυμα το οποίο συνόδευε με μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ, στα σκαλιά του ελικοπτέρου του, με το πρόσωπό του σκυθρωπό, λίγες ώρες πριν από το τέλος της θητείας του.

Τον Σεπτέμβριο του 2019, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε γράψει το ίδιο tweet, ειρωνευόμενος την Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Ρεπουμπλικανός μεγιστάνας είχε αντιδράσει στην ομιλία της έφηβης τότε ακτιβίστριας, στη Σύνοδο του ΟΗΕ για το Κλίμα, στη Νέα Υόρκη, όπου η νεαρή κοπέλα είχε καταφερθεί κατά των ηγετών της διεθνούς κοινότητας, σε μια ομιλία γεμάτη πάθος, κατηγορώντας τους ότι «έκλεψαν τα όνειρά και την παιδική ηλικία της», με την οργή να κατακλύζει τον λόγο της και συγκρατώντας με δυσκολία τα δάκρυά της.

Απαντώντας με τη σειρά της τότε στο τουίτ του Ντόναλντ Τραμπ, η Γκρέτα Τούνμπεργκ είχε αλλάξει την ταυτότητά της στο Twitter, επαναλαμβάνοντας σχεδόν κάθε λέξη του ενοίκου του Λευκού Οίκου:

«Ένα νεαρό κορίτσι πολύ ευτυχισμένο, που ανυπομονεί να ανακαλύψει ένα λαμπρό και θαυμάσιο μέλλον».

Το πρόγραμμα της ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν

Ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν αναλαμβάνει σήμερα τα καθήκοντά του ως 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, σε μια ιστορική και ασυνήθιστη ημέρα, λόγω των πολύ αυστηρών πρωτοκόλλων ασφαλείας, η οποία θα κορυφωθεί με την ορκωμοσία του στην Ουάσιγκτον.

– Μετά τη λειτουργία, η αυτοκινητοπομπή του εκλεγμένου προέδρου θα κατευθυνθεί στο Καπιτώλιο, όπου περίπου στις 18.00 ώρα Ελλάδας, θα ξεκινήσει η τελετή της ορκωμοσίας, στην τεράστια εξέδρα που έχει στηθεί απέναντι από το National Mall της Ουάσιγκτον. Εκεί έχουν στηθεί περίπου 200.000 σημαίες αντικαθιστώντας τον αριθμό των πολιτών που εάν δεν ήταν η πανδημία, θα μπορούσαν να παρίστανται στην τελετή.

– Ο Τζο Μπάιντεν και η εκλεγμένη αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις θα ορκιστούν περίπου στις 19.00 ώρα Ελλάδας. Πρώτα θα γίνει η ορκωμοσία του Μπάιντεν μπροστά από το Καπιτώλιο και θα ξεκινήσει με επίκληση από τον Λιό Τζ. Ο’Ντόνοβαν, πάστορα που έχει μακροχρόνια φιλία με την οικογένεια Μπάιντεν.

Στη συνέχεια η Άντρεα Χολ, πυροσβέστης από την Τζόρτζια που έγινε η πρώτη Αφροαμερικανίδα που προήχθη στη θέση του αρχηγού πυροσβεστικής υπηρεσίας της περιοχής της, θα είναι επικεφαλής της δήλωσης αφοσίωσης στη σημαία.

Θα ακολουθήσει ο εθνικός ύμνος από την Lady Gaga και η ποιήτρια Αμάντα Γκόρμαν θα διαβάσει ένα ποίημα. Στη συνέχεια ο αιδεσιμότατος Σιλβέστερ Μπίμαν, φίλος του Μπάιντεν και του γιου του που έχει φύγει από τη ζωή, θα δώσει την ευλογία του. Η τελετή περιλαμβάνει και εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία θα τραγουδήσει προς τιμήν του νέου προέδρου.

Η ορκωμοσία της Καμάλα Χάρις, της πρώτης γυναίκας αντιπροέδρου των ΗΠΑ, θα γίνει από τη δικαστή Σόνια Σοτομαγιόρ ενώ η ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν θα γίνει από τον Τζον Ρόμπερτς, τον πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Ο Μπάιντεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τη Βίβλο που είναι στην οικογένειά του από το 1893 ενώ η Χάρις θα ορκιστεί σε δύο Βίβλους. Η μία ανήκει στην αγαπημένη της γειτόνισσα Ρετζίνα Σέλτον και άλλη στον Θέργκουντ Μάρσαλ, του πρώτου αφροαμερικανού που ανέλαβε θέση στο Ανώτατο Δικαστήριο.

– Mετά την ορκωμοσία, ο νέος πρόεδρος θα εκφωνήσει την πρώτη ομιλία του στην οποία αναμένεται ότι θα παρουσιάσει το όραμά του «για την αντιμετώπιση της πανδημίας, την ανοικοδόμηση, την ένωση και την επούλωση του έθνους».

– Μετά τις 14.00 τοπική ώρα (22.00 ώρα Ελλάδας), Τζο Μπάιντεν και Καμάλα Χάρις, συνοδευόμενοι από τους συζύγους του, θα παρακολουθήσουν την πομπή κάθε σώματος των ενόπλων δυνάμεων, ένα τελετουργικό που σηματοδοτεί την ειρηνική μετάβαση εξουσίας στον νέο αρχηγό του γενικού επιτελείου.

– Στις 17.30 τοπική ώρα (1.30 ξημερώματα Ελλάδας) θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνου από τον νέο πρόεδρο στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον. Οι πρώην πρόεδροι Μπαράκ Ομπάμα, Τζορτζ Μπους και Μπιλ Κλίντον θα παραστούν σε αυτή την τελετή, μαζί με τις πρώην «Πρώτες Κυρίες» Μισέλ Ομπάμα, Λόρα Μπους και Χίλαρι Κλίντον.

Στη συνέχεια ο Μπάιντεν θα επιστρέψει με την αυτοκινητοπομπή του στην Ουάσιγκτον. Στον Λευκό Οίκο αναμένεται ότι θα υπογράψει αργότερα τα πρώτα 17 προεδρικά διατάγματα της θητείας του.

– Τζο Μπάιντεν και Κάμαλα Χάρις θα απευθυνθούν στο έθνος σε μια ειδική τηλεοπτική εκπομπή με παρουσιαστή τον ηθοποιό Τομ Χανκς, η οποία θα ξεκινήσει στις 20.30 το βράδυ (τοπική ώρα)- (4.30 ξημερώματα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί από όλα τα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα.

Στο πανηγυρικό σόου, υπό τον τίτλο: «Γιορτάζουμε την Αμερική», θα κάνουν την εμφάνισή τους πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες όπως οι Τζον Μπον Τζόβι, Μπρους Σπρίνγκστιν και Τζάστιν Τίμπερλεϊκ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε μια επιστολή για τον Τζο Μπάιντεν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε μια επιστολή στον διάδοχό του Τζο Μπάιντεν προτού αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζαντ Ντίρι, ο εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, λίγο μετά την αναχώρησή του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που αρνείται να αποδεχθεί την ήττα του για περισσότερους από δύο μήνες, δεν έχει συγχαρεί μέχρι στιγμής τον Τζο Μπάιντεν για τη νίκη του.

Η επιστολή που άφησε στο Οβάλ Γραφείο για τον διάδοχό του αποτελεί παράδοση στις ΗΠΑ.

«Δεν είμαστε προσωρινοί κάτοχοι αυτής της θέσης», είχε γράψει πριν από τέσσερα χρόνια ο Μπαράκ Ομπάμα.

«Αυτή η θέση μας καθιστά προστάτες των θεσμών και των δημοκρατικών παραδόσεων όπως το κράτος δικαίου, τη διάκριση των εξουσιών, την προστασία των πολιτικών δικαιωμάτων για τα οποία οι πρόγονοί μας πολέμησαν», συμπλήρωνε.

