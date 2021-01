Όλα έτοιμα για την ορκωμοσία Μπάιντεν: Τι δήλωσαν Αμερικανοί και Ευρωπαίοι πολιτικοί στο Twitter

Newsroom eleftherostypos.gr

Εν αναμονή της ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν ως του επόμενου Προέδρου των ΗΠΑ, πολιτικά πρόσωπα από τις ΗΠΑ και αλλού εξέφρασαν τις σκέψεις τους στα social media όπως το Twitter.

Though we may be physically separated, we, the American people are united in spirit. pic.twitter.com/s5v4KIjbSX — Kamala Harris (@KamalaHarris) January 20, 2021

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, αλλά και της απειλής που ελλοχεύει για την ασφάλεια μετά τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο, η ορκωμοσία θα μεταδοθεί από την τηλεόραση και χωρίς την παρουσία του κοινού.

Αντί για εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου που υπό κανονικές συνθήκες παρακολουθεί από κοντά την τελετή ορκωμοσίας του νέου προέδρου, στον ανοιχτό χώρο του «National Mall» θα έχουν τοποθετηθεί σχεδόν 200.000 αμερικανικές σημαίες.

«Αν και σωματικά είμαστε μακριά ο ένας απ’ τον άλλο, εμείς, ο αμερικανικός λαός, είμαστε πνευματικά ενωμένοι», έγραψε στο Twitter η μέλλουσα Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από τις πρόβες ορκωμοσίας, στην οποία εικονίζεται η ίδια και ο σύζυγός της ατενίζοντας το μνημείο της Ουάσιγκτον μαζί με το ζεύγος Μπάιντεν.

Tonight, in Washington, D.C. and across the nation, we came together to honor the over 400,000 Americans we’ve lost to COVID-19. The last year has tested us in unimaginable ways, but now it’s time we begin to heal and overcome — together. pic.twitter.com/DuWhN1xjNO — Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021



Την ίδια φωτογραφία κοινοποίησε και ο ίδιος ο Τζο Μπάιντεν, επισημαίνοντας πως στα πλαίσια της πρόβας, οι μέλλοντες ηγέτες τίμησαν, μεταξύ άλλων, τους 400.000 που έχασαν τη ζωή τους από τον κορωνοϊό κατά το περασμένο έτος.

Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον, συνεχάρη επίσης τον Μπάιντεν ενόψει της επερχόμενης Προεδρίας του, σε δημόσια δήλωσή του:

«Συγχαίρω θερμά τον Τζο Μπάιντεν για την ιστορική του ορκωμοσία ως ο 46ος Πρόεδρος των ΗΠΑ και ανυπομονώ να εργαστώ μαζί του στενά για την καταπολέμηση της πανδημίας του Covid-19 και την ανασυγκρότησή μας με το πέρας της».

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ζήτησε από τον Μπάιντεν να ωθήσει τις ΗΠΑ σε μια κατεύθυνση αμυντικής στρατιωτικής συνεργασίας μέσω του NATO, με χώρες της Ευρώπης όπως η Γαλλία.

«Είμαι βέβαιος πως μέσα στις επόμενες εβδομάδες η νέα κυβέρνηση θα λάβει σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, σε χώρες όπως το Ιράκ και η Συρία», τόνισε.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tass της Ρωσίας μετέδωσε τις δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου του Κρεμλίνου, Ντιμίτρι Πέσκοφ, ο οποίος ευχήθηκε η νέα κυβέρνηση να απελευθερώσει Ρώσους πολίτες που κρατούνται σε αμερικανικό έδαφος, σεβόμενη τα δικαιώματά τους.

Ο Πέσκοφ εξέφρασε την απογοήτευσή του με την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία δεν έδωσε χάρη σε αρκετούς από τους Ρώσους που βρίσκονται φυλακισμένοι στις ΗΠΑ.

Στη δική μας γειτονιά, ένας από τους ηγέτες που επίσης συνεχάρη τον Μπάιντεν ενόψει της ορκωμοσίας του υπήρξε ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης.

«Συγχαρητήρια στον αγαπητό μου φίλο, Τζο Μπάιντεν, 46ο Πρόεδρο των ΗΠΑ. Ανυπομονώ να εργαστούμε από κοινού με στόχο την αντιμετώπιση διεθνών και τοπικών προκλήσεων για το καλό των λαών μας και του κόσμου ευρύτερα», είχε γράψει ο Πρόεδρος στα αγγλικά, ήδη από τις 7 Ιανουαρίου.

Congratulations to my dear friend @JoeBiden, the 46th President of the United States. I look forward to working closely with you with the aim of addressing global and regional challenges for the benefit of our peoples and the world at large. pic.twitter.com/KD3MibIzMs — Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) January 7, 2021

Στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ο Αντιπρόεδρος Μάικ Πενς και ο Υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, αποχαιρέτησαν τον αμερικανικό λαό με την αφορμή της ορκωμοσίας, ευχαριστώντας τον για την εμπιστοσύνη που τους έδειξε την τελευταία τετραετία και ανακοινώνοντας την αποχώρησή τους από τους υπηρεσιακούς τους λογαριασμούς στο Twitter.

Thank you for the privilege of serving as your Vice President these past four years, it has been the greatest honor of my life. On behalf of our Wonderful Second Lady, Karen Pence, and our entire Family, Thank You and God Bless America. 🇺🇸 pic.twitter.com/chbcBfvmB9 — Vice President Mike Pence (@VP) January 19, 2021

In 26 hours, you’ll only be able to follow me @mikepompeo. Serving as your Secretary of State has been a privilege and an honor. I’m immensely proud of the achievements we’ve had in the past four years. pic.twitter.com/GuFiOkY1p5 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 19, 2021

