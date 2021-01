Καπιτώλιο: Συνελήφθησαν ο κιθαρίστας των Iced Earth και η γυναίκα που φέρεται να έκλεψε το λάπτοπ της Πελόζι

Newsroom eleftherostypos.gr

Το FBI προχώρησε στην σύλληψη του κιθαρίστα και ιδρυτή του μέταλ συγκροτήματος «Iced Earth», Τζον Σάφερ, καθώς και της Ράιλι Τζουν Γουίλιαμς, της γυναίκας που φέρεται να έκλεψε λάπτοπ από το γραφείο της Νάνσι Πελόζι.

Εκτός της φήμης του που οφείλεται στην μουσική του καριέρα, ο Σάφερ είχε «ξεχωρίσει» ανάμεσα στους εισβολείς για το γεγονός ότι εικονιζόταν σε πολυάριθμες φωτογραφίες από την εισβολή, μην προσπαθώντας να αποκρύψει την ταυτότητά του.

Μάλιστα, ο Σάφερ έγινε γνωστός στα social media- από τα άτομα που δεν τον αναγνώρισαν- ως ο «Άνδρας με το σπρέι αρκούδας», καθώς φαίνεται πως επιτέθηκε στην αστυνομία του Καπιτωλίου χρησιμοποιώντας απωθητικό σπρέι για αρκούδες.

Το FBI, στην ανακοίνωση που εξέδωσε για την σύλληψή του, επιβεβαίωσε ότι το σπρέι αυτό ήταν πράγματι το «όπλο» που είχε επιλέξει ο κιθαρίστας.

Από την άλλη, η 22χρονη Ράιλι Τζουν Γουίλιαμς από την Πενσιλβάνια προκάλεσε αίσθηση, όταν έγινε γνωστό στο FBI – μέσω ενός πληροφοριοδότη και πρώην συντρόφου της- ότι πιθανότατα είχε αποσπάσει κάποιο λάπτοπ ή σκληρό δίσκο από το γραφείο της Πελόζι.

FBI is investigating claims a pro-Trump supporter involved in the Capitol siege – and identified by ITV News – tried to sell a stolen computer to Russia, Global Security Editor @RohitKachrooITV has learned https://t.co/e71166PDBG

Ο απώτερος σκοπός της κλοπής φαίνεται πως ήταν η πώληση του αντικειμένου στη Ρωσία, κάτι το οποίο, σύμφωνα με την πηγή, δεν ευοδώθηκε για «άγνωστους λόγους».

Το οπτικό υλικό από τη βραδιά της επίθεσης δείχνει πράγματι τη Γουίλιαμς όχι μόνο να εισβάλλει η ίδια, αλλά και να κατευθύνει άλλα άτομα στο γραφείο της Προέδρου της βουλής των Αντιπροσώπων.

On the story of Riley June Williams: Note that the Pelosi laptop side of the story comes from an ex, second-hand. That part of the story is nowhere near as corroborated as the key detail that Williams was directing traffic. https://t.co/AImzHG3Mce

— Dr. emptywheel (@emptywheel) January 18, 2021