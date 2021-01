Bloomberg: H Κομισιόν προωθεί το πιστοποιητικό εμβολιασμού – Τι είναι και πώς θα λειτουργεί

Newsroom eleftherostypos.gr

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αναζητήσουν την Πέμπτη μέσω τηλεδιάσκεψης, τρόπους να επιταχύνουν την πορεία αντιμετώπισης της πανδημίας καθώς η Κομισιόν θα συστήσει επισήμως στα 27 κράτη-μέλη να θέσουν ως στόχο τον εμβολιασμό του 70% του πληθυσμού τους έως το καλοκαίρι, σύμφωνα με προσχέδιο του οποίου έλαβε γνώση το πρακτορείο Bloomberg.

Η πρόταση για το πιστοποιητικό εμβολιασμού, την οποία έχει διατυπώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, η Κομισιόν θα δεσμευθεί επίσης σε μία συμφωνία με τα κράτη – μέλη μέχρι το τέλος Ιανουαρίου επάνω σε ένα ενιαίο πρωτόκολλο σχετικά με τα πιστοποιητικά εμβολιασμού.

The European Union’s executive arm will urge member states to set a target for vaccinating at least 70% of the bloc’s population by this summer https://t.co/HPX2YaeOnT

— Bloomberg (@business) January 18, 2021