Λήξη συναγερμού στο Καπιτώλιο – Ήρθη το lockdown

Το συγκρότημα του Καπιτωλίου των ΗΠΑ έκλεισε για περίπου μία ώρα σήμερα, για λόγους ασφαλείας, αφότου μια μικρής έκτασης φωτιά εκδηλώθηκε σε κοντινή απόσταση.

Η αστυνομία του Καπιτωλίου ανακοίνωσε ότι το λοκντάουν ήρθη και η φωτιά σε κοντινή περιοχή τέθηκε υπό έλεγχο.

«Ως μέτρο προφύλαξης, το Καπιτώλιο των ΗΠΑ έκλεισε προσωρινά. Δεν υπάρχει καμία απειλή για το κοινό», ανέφερε σε ένα tweet η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Το σημερινό λοκντάουν ακολουθεί την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου εναντίον του Καπιτωλίου από υποστηρικτές του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ορισμένοι εκ των οποίων ζητούσαν τον θάνατο του Ρεπουμπλικανού αντιπροέδρου Μάικ Πενς, που προέδρευε κατά την επικύρωση της εκλογικής νίκης του Δημοκρατικού Μπάιντεν.

Νωρίτερα, η αστυνομία του Καπιτωλίου γνωστοποίησε ότι ως προληπτικό μέτρο ο επικεφαλής της έκλεισε το συγκρότημα.

BREAKING: Happening now at Capitol. Smoke and emergency announcements. pic.twitter.com/eIcn5WD1LN

— @amuse (@amuse) January 18, 2021