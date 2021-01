Lockdown στο Καπιτώλιο: Καπνός σε παρακείμενο κτίριο – Συναγερμός λόγω απειλής

Newsroom eleftherostypos.gr

Το Καπιτώλιο των ΗΠΑ έκλεισε προσωρινά σήμερα για λόγους ασφαλείας, αφότου μια φωτιά ξέσπασε κοντά στο συγκρότημα, έγινε γνωστό από την αστυνομία του Καπιτωλίου.

«Δεν υπάρχει καμία απειλή για το κοινό», ανέφερε σε ένα tweet η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Η αστυνομία του Καπιτωλίου ανέφερε, σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε, ότι συστήθηκε στα μέλη και το προσωπικό να καταφύγουν σε ασφαλές μέρος, καθώς οι αρχές ερευνούσαν το περιστατικό.

Όλοι οι συμμετέχοντες στην πρόβα για την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν απομακρύνθηκαν εντός του κτιρίου και οδηγήθηκαν στην ροτόντα του Καπιτωλίου και σε άλλους εσωτερικούς χώρους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Ο Τζο Μπάιντεν ορκίζεται την Τετάρτη.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης ανέφερε στο Twitter ότι πυροσβεστικές δυνάμεις έσβησαν μια φωτιά, που είχε εκδηλωθεί σε σημείο κοντά στο συγκρότημα του Καπιτωλίου.

«Δεν υπήρξαν τραυματισμοί», σημείωσε η πυροσβεστική.

«Αυτό εξηγεί τον καπνό που πολλοί είδαν».

BREAKING: Happening now at Capitol. Smoke and emergency announcements. pic.twitter.com/eIcn5WD1LN

— @amuse (@amuse) January 18, 2021