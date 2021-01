Ναπολέων: 81.900 λίρες για το κλειδί του δωματίου που πέθανε! [εικόνα]

Newsroom eleftherostypos.gr

Το κλειδί του δωματίου όπου πέθανε ο Ναπολέοντας, εξόριστος στην Αγία Ελένη, πουλήθηκε σήμερα έναντι 81.900 λιρών (περίπου 92.000 ευρώ), ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Sotheby’s.

Έντεκα πλειοδότες έδωσαν μάχη μεταξύ τους για να αποκτήσουν το μεταλλικό κλειδί, μήκους 13 εκατοστών, με αποτέλεσμα η τελική τιμή του να ξεπεράσει κατά 16 φορές την αρχική εκτίμηση, που ήταν περίπου 3-5.000 λίρες.

Το κλειδί βρέθηκε μέσα σε έναν φάκελο, σε ένα σεντούκι ενός σπιτιού στη Σκωτία, εξήγησε πριν από τη δημοπρασία ο Ντέιβιντ ΜακΝτόναλντ, ειδικός στα βρετανικά έπιπλα. «η οικογένεια γνώριζε ότι βρισκόταν κάπου εκεί, αλλά ήταν κρυμμένο», πρόσθεσε.

