ΗΠΑ: Παραπομπή Τραμπ ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε, όπως ήταν αναμενόμενο, την παραπομπή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε δίκη στη Γερουσία με την κατηγορία της υποκίνησης στάσης, ακριβώς μία εβδομάδα μετά την εισβολή των υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι.

Με ψήφους 232 υπέρ έναντι 197 κατά, ο Τραμπ γίνεται ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ που παραπέμπεται δύο φορές. Δέκα Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν υπέρ της παραπομπής.

Μοιάζει πάντως απίθανο η παραπομπή αυτή σε δίκη στη Γερουσία να οδηγήσει στην καθαίρεση του Τραμπ προτού να λήξει η θητεία του Ρεπουμπλικάνου προέδρου. Ο Δημοκρατικός, εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πρόκειται να ορκιστεί στις 20 Ιανουαρίου.

Ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία, Μιτς Μακόνελ, απέρριψε τις εκκλήσεις των Δημοκρατικών να συγκαλέσει εκτάκτως το Σώμα για να ξεκινήσει αμέσως η δίκη.

Στην περίπτωση που ο Τραμπ καταδικαστεί για υποκίνηση στάσης, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο η Γερουσία να του απαγορεύσει να διεκδικήσει ξανά οποιοδήποτε αξίωμα.

Κατά τον πρώτο γύρο της συζήτησης, αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι πήραν ξεκάθαρες αποστάσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ και τα επεισόδια του Καπιτωλίου, ωστόσο οι περισσότεροι τάχθηκαν εναντίον της παραπομπής του, επικαλούμενοι τόσο τον χρόνο που αυτή προτείνεται – μόλις μια εβδομάδα πριν από την λήξη της θητείας του – όσο και την ανάγκη να ανακοπεί ο διχασμός της αμερικανικής κοινωνίας.

Καταπέλτης ήταν για άλλη μία φορά η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, η οποία είπε ότι «ο Τραμπ πρέπει να φύγει» , επειδή – όπως τόνισε – «αποτελεί ξεκάθαρη και ενεργή απειλή για το έθνος που όλοι αγαπάμε».

Η συζήτηση και η ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με το εσωτερικό του Καπιτωλίου να έχει κατακλυσθεί από ένοπλους άνδρες της Εθνοφρουράς, μετά από τις πληροφορίες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες για προσπάθεια επανάληψης των βίαιων συγκρούσεων, ακόμα και για ένοπλες συγκεντρώσεις την 20η Ιανουαρίου, ημέρα ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν.

Το ενδιαφέρον στην συζήτηση είχε να κάνει ασφαλώς με την στάση των Ρεπουμπλικάνων βουλευτών, οι οποίοι σε γενικές γραμμές αρνούνται να υπερασπιστούν τον Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να προχωρούν μαζικά σε στήριξη της πρότασης των Δημοκρατικών. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά της νέας βουλευτού των Ρεπουμπλικάνων Νάνσυ Μέις, η οποία πραγματοποίησε την πρώτη της ομιλία στη Βουλή – και έκανε ξεκάθαρα λόγο για ευθύνη του Ντόναλντ Τραμπ για την αιματοχυσία στο Καπιτώλιο, αρνούμενη ωστόσο να υπερψηφίσει την πρόταση παραπομπής του, την οποία χαρακτήρισε «βιαστική».

Tα «γαλλικά» που εκστόμισε στο δεξί του χέρι και απερχόμενο αντιπρόεδρο των ΗΠΑ είναι ιδιαίτερα προσβλητικά, με βάση το ρεπορτάζ των «New York Times».

«Το πρωί της 6ης Ιανουαρίου 2021 το τηλέφωνο του Πενς χτυπούσε συνεχώς με τον Ντόναλντ Τραμπ να του ζητά να μην επικυρώσει τη νίκη Μπάιντεν. Και λίγες ώρες πριν από την αιματηρή εισβολή στο Καπιτώλιο, ο Τραμπ ξέφυγε εντελώς», γράφει το δημοσίευμα.

