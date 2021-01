«Πεδίο μάχης» οι Βρυξέλλες: Επεισόδια μετά τον θάνατο 23χρονου κατά τη σύλληψή του

Newsroom eleftherostypos.gr

Επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών σημειώνονται αυτήν την ώρα στις Βρυξέλλες, μετά τον θάνατο του μαύρου 23χρονου Ιμπραχίμα το προηγούμενο Σάββατο, λίγο μετά τη σύλληψή του μέσα σε αστυνομικό τμήμα.

Η πορεία διαμαρτυρίας για τον θάνατο του 23χρονου μέσα στο αστυνομικό τμήμα, ξεκίνησε ήσυχα σήμερα το απόγευμα με τη συμμετοχή αρκετών εκατοντάδων διαδηλωτών, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας, της αδελφής και της θείας του θύματος.

#Brussels

Ibrahima 23 died after an arrest from the police circumstances are unclear demostrants took to the streets!

