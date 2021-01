Πρωτόγνωρες εικόνες στις ΗΠΑ – Ισχυρές δυνάμεις της Εθνοφυλακής φρουρούν το Καπιτώλιο

Newsroom eleftherostypos.gr

«Φρούριο» είναι το Καπιτώλιο , με τα στελέχη της Εθνοφρουράς να βρίσκονται σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, ενώ η Βουλή των Αντιπροσώπων συζητά τα διαδικαστικά για την παραπομπή Τραμπ.

Όπως είναι γνωστό, οι Δημοκρατικοί , αφού απέτυχαν να πείσουν τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς να προχωρήσει μία διαδικασία άμεσης «παύσης» του προέδρου – την οποία προβλέπει το αμερικανικό σύνταγμα – οδηγήθηκαν σε μία δεύτερη απόπειρα παραπομπής του , η οποία προφανώς δεν υπάρχει περίπτωση να ευδοκιμήσει ως τις 20 Ιανουαρίου, οπότε πρόκειται να ορκιστεί νέος πρόεδρος των ΗΠΑ ο Τζο Μπάιντεν.

Οι Δημοκρατικοί, που έχουν την πλειοψηφία στην Βουλή των Αντιπροσώπων, βρίσκουν συμπαράσταση στην κίνησή τους από ορισμένους Ρεπουμπλικάνους, μετά από τα αιματηρά επεισόδια της περασμένης εβδομάδας , στην επικύρωση της εκλογής Μπάιντεν από τα δύο νομοθετικά Σώματα των ΗΠΑ.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι πολύ έντονα σήμερα, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι οπαδοί του Τραμπ ετοιμάζουν ένοπλες «εξεγέρσεις» και στις 50 Πολιτείες την ημέρα της ορκωμοσίας Μπάιντεν. Για να τον πείσει να μην επικυρώσει το εκλογικό αποτέλεσμα στο Κογκρέσο την 6η Ιανουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερέβη τα εσκαμμένα χρησιμοποιώντας τη γλώσσα του… πεζοδρομίου απευθυνόμενος στον αντιπρόεδρό του, Μάικ Πενς.

Tα «γαλλικά» που εκστόμισε στο δεξί του χέρι και απερχόμενο αντιπρόεδρο των ΗΠΑ είναι ιδιαίτερα προσβλητικά, με βάση το ρεπορτάζ των «New York Times».

«Το πρωί της 6ης Ιανουαρίου 2021 το τηλέφωνο του Πενς χτυπούσε συνεχώς με τον Ντόναλντ Τραμπ να του ζητά να μην επικυρώσει τη νίκη Μπάιντεν. Και λίγες ώρες πριν από την αιματηρή εισβολή στο Καπιτώλιο, ο Τραμπ ξέφυγε εντελώς», γράφει το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι «New York Times», ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος είπε στον Πενς, τον βαθιά συντηρητικό αντιπρόεδρό του, που δεν μένει ποτέ στο ίδιο δωμάτιο με γυναίκα εκτός αν είναι η σύζυγός του, το εξής: «Είτε θα μείνεις στην ιστορία σαν πατριώτης, είτε σαν μ@@νί».

Ενώ οι σύμβουλοι του Τραμπ τον είχαν διαβεβαιώσει ότι ο Μάικ Πενς δεν έχει την εξουσία να μην εγκρίνει το αποτέλεσμα, εκείνος δεν άλλαζε με τίποτα γνώμη.

Αυτό όμως που τον έκανε έξαλλο ήταν η στιγμή που ο Πενς ζήτησε από έγκριτο συνταγματολόγο να το αναλύσει εκ μέρους του γιατί τα χέρια του ήταν δεμένα. Αυτό μεταφέρθηκε στον όχλο που αρχικά ήταν στην συγκέντρωση του Τραμπ το πρωί της 6ης Ιανουαρίου και στην συνέχεια εισέβαλε στο Καπιτώλιο φωνάζοντας «Κρεμάλα στον Μάικ Πενς!».

I spotted the National Guard sleeping in the hallways of the Capitol as I walked in this morning. pic.twitter.com/PzVpQCo5yU

— Daniella Diaz (@DaniellaMicaela) January 13, 2021