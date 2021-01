Καπιτώλιο: Σε διαθεσιμότητα 2 μέλη της αστυνομίας- Οι φόβοι του FBI και τα «δρακόντεια» μέτρα για την ορκωμοσία Μπάιντεν

Newsroom eleftherostypos.gr

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο διαβόητος αστυνομικός με τη «σέλφι» και ένας συνάδελφός του μετά τα γεγονότα του Καπιτωλίου.

Ο εν λόγω αστυνομικός, το όνομα του οποίου δεν έγινε γνωστό, είχε καταγραφεί από τις κάμερες να βγάζει «σέλφι» με έναν από τους εισβολείς.

Cops are taking selfies with the terrorists. pic.twitter.com/EjkQ83h1p2

— Timothy Burke (@bubbaprog) January 6, 2021