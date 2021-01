ΗΠΑ: Κατατέθηκε στη Βουλή το άρθρο για την παραπομπή Τραμπ – Κατηγορείται για «υποκίνηση ανταρσίας»

Newsroom eleftherostypos.gr

Η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Νάνσι Πελόζι, δήλωσε πως το σώμα θα εξετάσει τον νόμο για προσφυγή στην 25η Τροπολογία, που προβλέπει την καθαίρεση ενός προέδρου ο οποίος δεν είναι ικανός να εκτελέσει τα επίσημα καθήκοντά του, αφού οι Ρεπουμπλικάνοι μπλόκαραν μια αρχική προσπάθεια προώθησης του νόμου στο σώμα.

Παράλληλα η Πελόζι ανέφερε πως έπειτα από αυτή τη διαδικασία, οι Δημοκρατικοί θα ψηφίσουν για την παραπομπή του Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγο νωρίτερα κατατέθηκε στην ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων άρθρο για την παραπομπή του Ρεπουμπλικάνου απερχόμενου προέδρου, με την κατηγορία της «υποκίνησης ανταρσίας» για τον ρόλο του στην επίθεση στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα.

Στο άρθρο σημειώνεται πως ο Τραμπ απευθύνθηκε σε ένα πλήθος διαδηλωτών λίγο πριν οι υποστηρικτές του εξαπολύσουν την επίθεση και το κατηγορητήριο αναφέρει πως με τα όσα είπε στο πλήθος «ενθάρρυνε και προβλέψιμα οδήγησε» στις παράνομες πράξεις στο Καπιτώλιο.

The Article of Impeachment: Incitement to Insurrection, drafted by Rep @davidcicilline, @RepRaskin, me & @HouseJudiciary staff, has now been formally introduced at the House pro forma session today. https://t.co/Y6ntbSXF9G pic.twitter.com/MfB4CpqC6C

— Ted Lieu (@tedlieu) January 11, 2021