Γιατί είναι στα μαχαίρια η Vogue με την Καμάλα Χάρις – Τι σχολιάζουν στο Twitter

Σάλο προκάλεσε στα social media η φωτογράφιση της Κάμαλα Χάρις για το περιοδικό Vogue, στην οποία το δέρμα της φαίνεται αρκετά πιο λευκό από ό,τι είναι στην πραγματικότητα.

Η μελλοντική Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ παραχώρησε συνέντευξη στο θρυλικό έντυπο λίγες μόνο μέρες πριν την ανάληψη των καθηκόντων της και φωτογραφήθηκε με δύο διαφορετικές εμφανίσεις, οι οποίες κοινοποιήθηκαν στο ίντερνετ από τη Vogue πριν την κυκλοφορία του τεύχους.

Το γεγονός ότι και στις δύο φωτογραφίες η Χάρις εικονίζεται αρκετά λευκότερη από ό,τι είναι στην πραγματικότητα προκάλεσε αντιδράσεις διασήμων και απλών χρηστών του Twitter, οι οποίοι έκαναν λόγο για «γκάφα» εκ μέρους του περιοδικού.

Περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, τα πυρά των αναγνωστών δέχθηκε η αρχισυντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ, για την οποία ο δικηγόρος και θεατρικός συγγραφέας Wajahat Ali έγραψε:

People, I’ll shoot shots of VP Kamala Harris for free using my Samsung and I’m 100% confident it’ll turn out better than this Vogue cover. We can shoot it in my yard using natural sunlight and it’ll still be better.

— Wajahat Ali (@WajahatAli) January 10, 2021