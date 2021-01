Οριστικό: Τη Δευτέρα οι Δημοκρατικοί καταθέτουν άρθρο για την παραπομπή του Τραμπ

Newsroom eleftherostypos.gr

Οι Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων θα εισαγάγουν νόμο τη Δευτέρα ζητώντας την παραπομπή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ο βουλευτής Τεντ Λιου.

Σε μήνυμά του στο Twitter, ο Λιου, ο οποίος μετείχε ενεργά τον Δεκέμβριο του 2019 στη διαδικασία της Βουλής των Αντιπροσώπων για την παραπομπή του Τραμπ, η οποία τελικά απέτυχε μετά την αντίθετη απόφαση της Γερουσίας, ανέφερε ότι υπάρχουν σήμερα 180 βουλευτές που υποστηρίζουν ένα νέο άρθρο μομφής μετά τις ταραχές στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ την Τετάρτη από τους υποστηρικτές του Τραμπ.

In less than 48 hours, 173 Members have already coauthored the Article of Impeachment written by Rep @davidcicilline, @RepRaskin, me & @HouseJudiciary staff.

We urge Trump to resign. If he does not, he will be the first @POTUS in history to be impeached twice, by two Congresses. https://t.co/uZPGgWlguc

— Ted Lieu (@tedlieu) January 9, 2021