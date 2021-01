Καπιτώλιο: Καταζητούνται από το FBI εισβολείς – Ανάμεσά τους και βομβιστής

Newsroom eleftherostypos.gr

Νέα βίντεο από την εισβολή των φανατικών οπαδών του Τράμπ στο Καπιτώλιο, αποκαλύπτει το χάος και τη σύγχυση που επικράτησε επί ώρες. Ο απερχόμενος πρόεδρος τώρα, υπόσχεται για ομαλή μετάβαση της εξουσίας, ενώ ακόμη ένας νεκρός προστέθηκε στον τραγικό απολογισμό των βίαιων επεισοδίων.

Όσο περνούν οι ώρες από την εισβολή κ έρχονται στο φως περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε ο όχλος και για το ποιες ήταν οι πραγματικές διαθέσεις κάποιων εξ αυτών, τόσο μεγαλώνει η οργή, ο θυμός αλλά και η ανησυχία στην Αμερική.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι όχι μόνο κάποιοι είχαν βαρύ οπλισμό κατά την εισβολή, αλλά αναζητούσαν τον αντιπρόεδρο Πενς για να τον σύρουν έξω και να τον κρεμάσουν σε δέντρο ως προδότη για παραδειγματισμό. Στο στόχαστρο τους ήταν και η Νάνσι Πελόζι ,κάτι που το ξέραμε από την πρώτη στιγμή, καθώς βλέπαμε τα σχετικά πανό με τα υβριστικά συνθήματα δίπλα στο όνομα της.

Υπάρχουν πληροφορίες πως εκτός από εκτελέσεις κάποιοι είχαν στο μυαλό τους και απαγωγές βουλευτών και γερουσιαστών. Οι λιγοστές δυνάμεις ασφαλείας κατάφεραν τουλάχιστον να φυγαδεύσουν εγκαίρως τα υψηλόβαθμα αυτά στελέχη, σε αντίθετη περίπτωση κανείς δεν γνωρίζει πως θα είχε εξελιχθεί η κατάσταση.

Οι πληροφορίες που αναφέρουν ότι το Πεντάγωνο είχε δώσει εντολή στην εθνική φρουρά να έχει σχεδόν διακοσμητικό ρόλο, χωρίς οπλισμό, χωρίς την δυνατότητα να επέμβει, η να ενισχύσει κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες που θα προέκυπταν άλλες υπηρεσίες ασφαλείας, είναι πραγματικά εξοργιστικές και απαντούν αν θέλεις στο ερώτημα γιατί φτάσαμε εκεί που φτάσαμε.

Ακόμη και όταν η αστυνομία του Καπιτωλίου και η δήμαρχος εκλιπαρούσαν για ενίσχυση των δυνάμεων η στάση του πενταγώνου ήταν αδικαιολόγητα διστακτική με την δικαιολογία όπως αποδεικνύεται τώρα, ότι η εικόνα του στρατού στο αμερικανικό Καπιτώλιο, θα ήταν μια εικόνα που θα διέσυρε την χώρα. Να θυμίσουμε ότι χρέη υπουργού άμυνας ασκεί εδώ και δυο μήνες ο Κρίστοφερ Μίλερ, προσωπική επιλογή του κ. Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με τα παιδιά και τους συνεργάτες του, καμάρωνε από τις οθόνες το πλήθος που συγκέντρωσε στην Ουάσιγκτον για να τον υπερασπιστεί και να σταματήσει την επικύρωση του εκλογικού αποτελέσματος. Λίγο αργότερα εκφώνησε την εμπρηστική ομιλία, η οποία υποκίνησε την εισβολή των οπαδών του στο Καπιτώλιο. Δεν ηγήθηκε της πορείας, όπως είχε πει, αλλά παρακολούθησε από την τηλεόραση στο Λευκό Οίκο το χάος που προκλήθηκε στο όνομά του.

Ο απερχόμενος Πρόεδρος παραμένει στον Λευκό Οίκο, απομονωμένος, καθώς πολλοί συνεργάτες και δύο υπουργοί έχουν παραιτηθεί και άλλοι αποφεύγουν να τον συναντήσουν. Ακόμη περισσότερες είναι οι επικρίσεις από Ρεπουμπλικανούς που τον θεωρούν προσωπικά υπεύθυνο για ανταρσία.

Αν και ο Τραμπ αναγνώρισε τελικά ότι δεν θα παραμείνει στη θέση του, οι Δημοκρατικοί ετοιμάζουν τη διαδικασία για την δεύτερη παραπομπή του, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στην αμερικανική ιστορία. Λένε ότι θα σταματήσουν μόνο αν ο αντιπρόεδρος Πενς επικαλεστεί την 25η τροπολογία και τον αντικαταστήσει αμέσως.

Το σενάριο της 25ης συζήτησαν κορυφαίοι υπουργοί, μεταξύ των οποίων ο Πομπέο και ο Μνιούτσιν. O Μάικ Πενς που αντιστάθηκε σε όλες τις πιέσεις του Τραμπ να παραβιάσει το Σύνταγμα απορρίπτει αυτήν την επιλογή. Σύμφωνα με μαρτυρίες πάντως, ο Τραμπ έβρισε κατάμουτρα τον Πενς αυτήν την εβδομάδα και δεν αποκλείεται να μην ξαναμιλήσει ο ένας στον άλλο.

«Γνωρίζω τον Μάικ Πενς εδώ και πολλά χρόνια. Δεν έχω ξαναδεί τον Πενς τόσο θυμωμένο όσο ήταν σήμερα», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τζιμ Ίνχοφ.

O Τζο Μπάιντεν προετοιμάζεται για την ανάληψη της προεδρίας και αφήνει στους υπόλοιπους θεσμούς να αποφασίσουν τι θα κάνουν με τον Τραμπ. Το σίγουρο είναι ότι οι δύο άντρες δεν θα συναντηθούν, καθώς ο Τραμπ θα έχει αφήσει το Λευκό Οίκο για τη Φλόριντα πριν από την ορκωμοσία.

Μόλις 48 ώρες μετά την εισβολή των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο, το FBI προχώρησε στη σύνταξη λίστας καταζητούμενων που περιλαμβάνει τα πρόσωπά τους. Περισσότερα σε λίγο…

Προς το παρόν, στη λίστα έχει συμπεριλάβει τουλάχιστον 41 άτομα. Μάλιστα, ανάμεσά τους βρίσκεται και εκείνος που τοποθέτησε εκρηκτική ύλη μέσα σε σωλήνα κοντά στο Καπιτώλιο.

«Το FBI χρειάζεται πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην ταυτοποίηση ατόμων, που άσκησαν ενεργά βία στην Ουάσιγκτον» αναφέρεται στην ανακοίνωση. Παράλληλα, το Ομοσπονδιακό γραφείο ερευνών ζητά από αυτόπτες μάρτυρες είτε να προσέλθουν και να καταθέσουν είτε να ανεβάσουν στον ιστότοπο που δημιούργησε φωτογραφίες, βίντεο καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα καταζητούμενα πρόσωπα.

#FBIWFO is seeking the public's assistance in identifying those who made unlawful entry into U.S. Capitol Building on Jan. 6. If you witnessed unlawful violent actions contact the #FBI at 1-800-CALL-FBI or submit photos/videos at https://t.co/NNj84wkNJP. https://t.co/iSeA3UMeyz pic.twitter.com/TW7fma4QDE

— FBI Washington Field (@FBIWFO) January 8, 2021