Άσλι Μπάμπιτ: Ποια ήταν η φανατική οπαδός του Τραμπ που έπεσε νεκρή στο Καπιτώλιο

Η γυναίκα που έχασε τη ζωή της χθες στην εισβολή στο Κογκρέσο πυροβολήθηκε από την αστυνομία του Καπιτωλίου, ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, o Ρόμπερτ Κόντι.

Ονομαζόταν Άσλι Μπάμπιτ, ήταν παντρεμένη, είχε υπηρετήσει για 14 χρόνια στην Πολεμική Αεροπορία, υποστήριζε σθεναρά τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ζούσε στην περιοχή του Σαν Ντιέγκο, στη νότια Καλιφόρνια, μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ.

#BREAKING : a woman has allegedly been shot inside the #US #Capitol . Press reports indicate that the woman is in critical condition. pic.twitter.com/89ymPfVgLh

Ήταν ανάμεσα στους διαδηλωτές που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, όπου τα μέλη του Κογκρέσου είχαν αρχίσει τη διαδικασία κύρωσης της νίκης του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές, για την εμποδίσουν.

«Ένστολοι άνδρες της αστυνομίας του Καπιτωλίου βρέθηκαν αντιμέτωποι» με τους ανθρώπους που εισέβαλαν και «κάποια στιγμή ο ένας εξ αυτών έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου» και την πέτυχε, δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο Ρόμπερτ Κόντι.

Διενεργείται εσωτερική έρευνα για αυτό το «τραγικό συμβάν», πρόσθεσε.

Άλλοι τρεις άνθρωποι, μια γυναίκα και δύο άνδρες, πέθαναν στον χώρο του Καπιτωλίου εξαιτίας «έκτακτων ιατρικών περιστατικών», ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες ή να διευκρινίσει αν συμμετείχαν στην διαδήλωση.

BREAKING: Family confirms woman shot & killed at Capitol is Ashli Babbit. She owned a business in San Diego w/ her huband who did not come to DC. “I really dont know why she decided to do this,” her mother-in-law tells me. Police have not confirmed circumstances of shooting pic.twitter.com/OOYpNWpMLg

— Lindsay Watts (@LindsayAWatts) January 7, 2021